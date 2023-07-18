藍委疑性騷查無實據 謝衣鳯：相關事件絕對勿枉勿縱

國民黨立委傅崐萁、鄭正鈐涉性騷案，國民黨昨表示雙方各執一詞也查無實據，依法將全案函請主管機關台北市勞動局處理。國民黨立委謝衣鳯今表示，相關事件絕對會毋枉毋縱，國民黨是較保守的政黨，較少在黨內聽聞相關事件。

謝衣鳯說，國民黨性平委員會在三位外部委員、四位內部委員共同經過四次會議、七次訪談，詳實查明後，認為傅崐萁、鄭正鈐的性騷事件查無實證，也將送交台北市府做進一步查處。

謝衣鳯強調，國民黨絕對會嚴明、如實查明所有從政同志被控性騷的事件，以及黨內發生的相關事件，絕對會毋枉毋縱。

謝衣鳯表示，其實國民黨是比較保守的政黨，有非常多女性從政同志，的確在黨內較少聽聞到性騷擾或者是相關的事件，但對於目前台版的MeToo運動非常盛行，引發台灣社會、民眾的反思，希望黨內的同志，未來對於男女的交往以及社交的技巧，大家要嚴守分際，較能符合社會期待。