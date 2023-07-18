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影／安倍晉三夫人安倍昭惠訪高雄 專程探訪台灣唯一一座安倍銅像
日本前首相安倍晉三去年在街頭演說時被刺殺身亡，上周逝世滿周年，安倍遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意，安倍昭惠全程都紅著眼眶不時拭淚，他致詞時也感謝台日雙方友好，現場包括監察院長陳菊，高雄市長陳其邁以及前國策顧問金美齡都陪同前來獻花致意。
台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像，位在高雄紅毛港保安堂正門旁，去年9月27日完工開放，安倍昭惠特地遠從日本前來高雄看看安倍銅像，對於相隔將近30年的訪台，昭惠夫人提到，約在30年前曾和安倍一起到台灣私人旅行，當時應沒人認出他們，那是一段非常愉快的旅行，她也很期待這次訪台。昭惠夫人中午會留在高雄用餐、稍事休息，下午再轉往台南參觀安倍晉三攝影展。
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