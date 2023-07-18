快訊

傳不倫戀男主角元配「被施壓」才取消記者會 Kolas本人發聲回嗆

專訪諾貝爾和平獎得主：如何不恐懼？隨時被槍殺的危險 也要勇敢做新聞

影／恐怖！棒球教練輸球抓狂 2小學生遭「捶頭撞桌」腦震盪急救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／安倍晉三夫人安倍昭惠訪高雄 專程探訪台灣唯一一座安倍銅像

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
安倍晉三遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意。記者劉學聖／攝影
安倍晉三遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意。記者劉學聖／攝影

日本前首相安倍晉三去年在街頭演說時被刺殺身亡，上周逝世滿周年，安倍遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意，安倍昭惠全程都紅著眼眶不時拭淚，他致詞時也感謝台日雙方友好，現場包括監察院長陳菊，高雄市長陳其邁以及前國策顧問金美齡都陪同前來獻花致意。

台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像，位在高雄紅毛港保安堂正門旁，去年9月27日完工開放，安倍昭惠特地遠從日本前來高雄看看安倍銅像，對於相隔將近30年的訪台，昭惠夫人提到，約在30年前曾和安倍一起到台灣私人旅行，當時應沒人認出他們，那是一段非常愉快的旅行，她也很期待這次訪台。昭惠夫人中午會留在高雄用餐、稍事休息，下午再轉往台南參觀安倍晉三攝影展。

安倍晉三遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意。記者劉學聖／攝影
安倍晉三遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意。記者劉學聖／攝影
安倍晉三遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意。記者劉學聖／攝影
安倍晉三遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意。記者劉學聖／攝影
安倍晉三遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意，致詞時透露30年前曾來台灣的往事。記者劉學聖／攝影
安倍晉三遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意，致詞時透露30年前曾來台灣的往事。記者劉學聖／攝影
安倍晉三遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意，安倍昭惠全程都紅著眼眶不時拭淚，監察院長陳菊（右）也南下陪同。記者劉學聖／攝影
安倍晉三遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意，安倍昭惠全程都紅著眼眶不時拭淚，監察院長陳菊（右）也南下陪同。記者劉學聖／攝影
安倍晉三遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意，安倍昭惠全程都紅著眼眶不時拭淚，他致詞時也感謝台日雙方友好。記者劉學聖／攝影
安倍晉三遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意，安倍昭惠全程都紅著眼眶不時拭淚，他致詞時也感謝台日雙方友好。記者劉學聖／攝影

安倍晉三 日本

延伸閱讀

安倍晉三紀念影像展台南登場 安倍與李登輝天堂飲酒同樂畫作曝

安倍晉三夫人安倍昭惠訪台 感謝賴清德第一時間致意

與賴清德相見 安倍昭惠：希望年輕人打起精神來

安倍晉三遺孀訪台 安倍昭惠：代替先生訪台

相關新聞

為何記者會突取消？王鴻薇證實：谷辣斯向不倫戀男主角元配施壓

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓隨扈發生不倫戀。國民黨立委王鴻薇今天原定...

過境美國地點不明 陳以信疑美否定賴清德提議

針對總統府公布副總統賴清德將於八月中旬，出訪參加巴拉圭總統就職典禮時將過境美國，但卻未公布過境地點。國民黨立委陳以信質疑...

柯文哲旋風十年再起！沒了太陽花 理工人與直播主都是「阿北」粉

原本不被看好能在藍綠夾殺下突圍的柯文哲，近期聲勢快速上升，直逼領先者賴清德，他的支持者來自何方？是否有機會再次締造奇蹟？

民進黨再爆台大國發所論文抄襲 這次是客家部主任…本人親回應

新黨今天舉行記者會，指控民進黨客家部主任蔣絜安的台大國發所論文涉抄襲。蔣絜安回應，造成學校和師長的困擾，要深深地表達由衷...

陳建仁掛保證！今年下半年不缺電、電價不會再漲

國民黨立委曾銘宗今天在立法院質詢時，詢問今年下半年會不會缺電，以及電價是否會再調整，行政院長陳建仁答詢掛保證「不會缺電」...

侯友宜關心幼兒園 園長曝師曾被酸不能說的秘密

新北幼兒園餵藥案告一段落，新北市長侯友宜今天上午到板橋區布查花園幼兒園關心幼師及小朋友，該幼兒園長張容甄表示，事件過後教...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦