遭控性騷 傅崐萁扯裴偉為鏡電視上架「圍魏救趙」

國民黨立委傅崐萁被鏡文學總經理董成瑜控訴在2014年餐敘時遭傅強吻。國民黨昨稱雙方當事人各執一詞，也查無實據，函請主管機關台北市勞動局處理。

傅崐萁今表示，尊重國民黨性平會內、外部委員，他認為這件事是鏡週刊社長裴偉以及NCC主委陳耀祥，將Me Too事件當武器使用「圍魏救趙」，為讓鏡電視通過執照審查並上架。

傅崐萁今在立法院舉行記者會。傅崐萁表示，性平事件是重要議題，但「大導演裴偉、編劇陳耀祥」製作這齣瞞天過海、偷天換日大戲，真正目的是圍困追打鏡電視案的傅崐萁，6月讓國家通訊傳播委員會主委陳耀祥，通過鏡電視負責人變更案、及上架到86頻道。

傅崐萁表示，2014年的壹週刊是多麽的暴力血腥、腥羶狗仔、偷窺偽造事實，裴偉背負450件毀謗名譽官司，就是來自壹週刊，而壹週刊、鏡週刊至今對自己123篇報導，九成以上都是攻擊，如有機會攻擊自己，壹週刊從沒放過，

那如果真有其事（指性騷），第一時間就會成為封面報導，當時是選舉前夕，現場有首都市長、花蓮市長候選人及台北市長候選人，如當時到法院控告，不僅至少銷售百萬份，國民黨選舉也全面崩潰，這些都是壹週刊領導階裴偉集團所屬高層，都是資深老鳥「怎麼可能這麼好題材隱忍九年？」、「放過這麼好的機會」。

傅崐萁也說，且如有這樣情況，裴偉是第一個犯法的，因為就是吃案、隱匿不報 。

傅崐萁表示，裴偉再三講可以直通總統府，後來又說是吹牛的，不外乎就是要股東拿錢出來燒，鏡週刊一路以來就是民進黨特定鬥爭派系主要推手，而鏡電視可以一個月換五位負責人，陳耀祥成為貪汙圖利罪得被告，也要通過鏡電視案，他會持續追蹤鏡電視到底如何上架、怎樣勾結成為政治打手。

傅崐萁並說，他尊重國民黨，性平會四位外部委員和三位內部委員，過程當中 他沒做任何意見表述，如果有人不服結果，應盡快訴諸法律才是正本清源，而非裴偉輪流一伙同夥爆料，不要浪費閱聽人眼球。