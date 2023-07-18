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張子敬傳內定環境部長 環團反彈

聯合報／ 記者胡瑞玲鄭媁／台北報導
外傳現任環保署長張子敬已內定為首任環境部長，逾七十五個公民團體連署，呼籲行政院長陳建仁三思。本報資料照片
外傳現任環保署長張子敬已內定為首任環境部長，逾七十五個公民團體連署，呼籲行政院長陳建仁三思。本報資料照片

環保署將於八月廿二日升格為環境部，外傳現任環保署張子敬，已內定為首任環境部長，並於本月廿一日公布。時代力量立委陳椒華及環團昨召開記者會，細數張子敬在任內引起的諸多爭議，目前已逾七十五個公民團體連署，要求張子敬下台，呼籲行政院長陳建仁三思，勿背離民意，讓劣跡斑斑的人升官。

針對接任環境部長一事，張子敬回應，他本人尚未接到政院消息，至於環團的各項批評都予以尊重。行政院則僅回應，相關人事確認後，會適時對社會大眾發布。

張子敬二○一九年出任環保署長至今，上任以來，在重大環保事件罕見發聲，被外界批評最沒有存在感的閣員。

張子敬在任內被環團詬病的案例，還包含二○一六年，離岸風機政策環評結論，要求優先開發航道外側區塊，環保署卻無視其結論，去年九月分別讓彰化近岸的渢佑風場及環洋風場順利通過環評。此外，台南學甲爐碴案、彰化芳苑農田填焚化爐底碴、高雄旗山水質水量保護區填中鋼爐碴等，皆以再利用之名，行棄置廢棄物之實，相關情事屢見不鮮。

環團也指出，張子敬任署長後，大量圈選中油、台電推薦的專家學者擔任環評委員，專業分布嚴重不均，更被批評「把不聽話的都換掉」，許多爭議環評案均過關，並在環評審查時限制公民發言時間、不與環團對話。

近期更因四接案地方公投沒收、環評審查時環委偷換會議室，更是一舉引爆環團怒火，痛批環保署大開民主倒車，認為張子敬顯然不適任國家環境保署最高首長，應立即下台。

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