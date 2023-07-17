快訊

郭台銘投書華盛頓郵報 批賴清德不該放棄一中各表框架談判

機師降落前昏倒！女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安倍晉三遺孀訪台 安倍昭惠：代替先生訪台

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
日本已故前首相安倍晉三（左）與夫人安倍昭惠。（路透）
日本已故前首相安倍晉三（左）與夫人安倍昭惠。（路透）

日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天訪台，她在媒體受訪時表示，安倍晉三生前一直想來台灣，她此行來台也有代替她先生訪台的意思。

2022年，安倍晉三原本計畫將訪問台灣，並前往前總統李登輝墓園祭拜，不料7月8日不幸遇刺身亡。

安倍昭惠在「台灣安倍之友會」及「日本產經新聞」的邀請之下，今天抵台，這是她在安倍晉三離世後第一次出國。對於訪問台灣的原因，她表示，有代替先生來台的意思。

安倍昭惠表示，安倍晉三去世的時候，台灣很多人都表示悲傷，不但獻花、設銅像，還舉辦音樂會，對這些溫馨的關懷表示感謝，是她此行的目的之一。

另外，她表示，安倍晉三生前一直想來台灣，她也有代替安倍訪台的意思，希望能貢獻她的努力，讓台日關係更上一層樓。

而安倍昭惠今晚將參與在台北圓山大飯店舉辦的「安倍昭惠來台歡迎晚宴」，副總統賴清德也將出席。安倍昭惠提及賴清德，特別感謝他在先生遇刺時，第一時間就到他們家為先生悼念，她想向賴清德表達感謝。

安倍晉三 賴清德 日本 台日關係

延伸閱讀

賴清德：台灣民主國際肯定 歷經許多人犧牲走到今天

賴清德出訪巴拉圭過境美國？ 外交部次長：依慣例辦理

影／副總統賴清德將出訪巴拉圭 循慣例可能過境美國

賴清德8月中出訪巴拉圭 總統府下午記者會公布

相關新聞

甩鍋北市府處理？ 國民黨稱傅崐萁、鄭正鈐性騷「查無實據」

國民黨立委鄭正鈐日前遭男記者投訴摳手心，讓他感到不舒服；國民黨立委傅崐萁也被「鏡文學」總經理董成瑜控訴在餐敘遭傅強吻。不...

郭台銘宜蘭「拔椿」？ 挺郭派議員、農會三巨頭閉門座談

鴻海創辦人郭台銘今天到宜蘭，透過無黨籍副議長副陳漢鍾邀請部分無黨籍、國民黨議員與鄉鎮農會三巨頭十餘人下午閉門座談，其中連...

外役監條例列入立院臨時會議程 性平三法拚月底前三讀

立法院今天舉行全院委員會，表決通過民進黨團提案，立法院在7月17日至31日舉行臨時會，處理性平三法、台美21世紀貿易倡議...

安倍晉三遺孀訪台 安倍昭惠：代替先生訪台

日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天訪台，她在媒體受訪時表示，安倍晉三生前一直想來台灣，她此行來台也有代替她先生訪台的...

傅崐萁性騷案國民黨稱查無實據 董成瑜發文：佩服

國民黨立委傅崐萁被「鏡文學」總經理董成瑜控訴在餐敘時強吻，國民黨今以查無實據為由，函請主管機關處理。董隨後在臉書發文表示...

針對性騷犯開部會第一槍！ 文化部首設獎補助撤回機制

行政院會13日通過性平三法送請立法院審議。文化部今天發出新聞稿表示，經邀請法律、性平等相關專家學者召開諮詢委員會，以及內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦