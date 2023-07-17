安倍晉三遺孀訪台 安倍昭惠：代替先生訪台

日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天訪台，她在媒體受訪時表示，安倍晉三生前一直想來台灣，她此行來台也有代替她先生訪台的意思。

2022年，安倍晉三原本計畫將訪問台灣，並前往前總統李登輝墓園祭拜，不料7月8日不幸遇刺身亡。

安倍昭惠在「台灣安倍之友會」及「日本產經新聞」的邀請之下，今天抵台，這是她在安倍晉三離世後第一次出國。對於訪問台灣的原因，她表示，有代替先生來台的意思。

安倍昭惠表示，安倍晉三去世的時候，台灣很多人都表示悲傷，不但獻花、設銅像，還舉辦音樂會，對這些溫馨的關懷表示感謝，是她此行的目的之一。

另外，她表示，安倍晉三生前一直想來台灣，她也有代替安倍訪台的意思，希望能貢獻她的努力，讓台日關係更上一層樓。

而安倍昭惠今晚將參與在台北圓山大飯店舉辦的「安倍昭惠來台歡迎晚宴」，副總統賴清德也將出席。安倍昭惠提及賴清德，特別感謝他在先生遇刺時，第一時間就到他們家為先生悼念，她想向賴清德表達感謝。