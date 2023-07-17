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賴清德：台灣民主國際肯定 歷經許多人犧牲走到今天

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午接見美國「國家民主基金會（NED）」會長威爾遜（Damon Wilson）訪團。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午接見美國「國家民主基金會（NED）」會長威爾遜（Damon Wilson）訪團。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午接見美國國家民主基金會會長威爾遜，他表示，台灣民主成果贏得國際肯定，是歷經許多人的犧牲奉獻而走到今天。面臨區域霸權崛起的威脅，期盼國家民主基金會持續支持台灣，國際社會也能多關注台灣，共同維護印太地區的和平與穩定，讓每個自由民主的國家，都能繼續維持其自由民主。

賴清德指出，台灣民主基金會與美國國家民主基金會合作密切，共同連結國際上的民主人士，推動區域民主的發展。他感謝國家民主基金會對台灣的協助，使台灣許多公民團體可以走向國際，讓國際社會看到台灣是一個充滿民主活力的國家。

賴清德表示，台灣目前的民主成果，固然贏得國際肯定，但是是歷經許多人的犧牲奉獻，才能走到今天。過去我們面對的是專制獨裁的政府統治，經過幾十年來的努力，民主化可以說已經成熟。英國經濟學人資訊社對台灣民主指數的評比，是世界前十、亞洲第一，美國自由之家對台灣自由的評比，也高達94分，在亞洲排名第二。這項成果是台灣全體人民共同打拚的結果，也是國際友人，包括國家民主基金會對我們的支持。

賴清德說，期盼台灣民主自由的生活方式能延續。台灣正面臨區域霸權崛起的威脅，在此情況下，希望國家民主基金會持續支持，國際社會也能多關注台灣，共同維護印太地區的和平與穩定，讓每個自由民主的國家都能持續其自由民主。

威爾遜表示，這是他第三度來到台灣，也是他擔任美國國家民主基金會會長兩年的第三度來訪。所以刻意選擇台灣，甚至比其他地方還要多次，是為了彰顯台灣民主對全世界自由的重要，也代表對台灣民主堅若磐石的支持。

威爾遜說，台灣民主化的過程非常艱辛，但也啟發全世界對台灣的尊敬。這幾天參訪228事件起源地，以及相關民主運動的博物館，是了解台灣民主化過程很好的機會。這也包括了解台灣過去的慘痛經歷，對台灣今日的民主更加尊重。

威爾遜表示，台灣蓬勃的民主與台灣安全息息相關，這讓美國人民及全世界所有熱愛自由的人們，都燃起一顆團結的心，要幫助台灣一同保衛台灣人民的自由。

美國 賴清德 公民團體

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