謝曉星涉性騷監院過彈劾 原能會：虛心接受、深刻檢討

原能會主委謝曉星涉及性騷與職場霸凌，對女性下屬性別歧視、身體接觸及評論身材，還多次在公開場合斥責部屬，今年1月被行政院免職、監察院日前通過彈劾謝曉星並糾正原能會，監委今公布調查報告要求政院速修性平三法；原能會今回應，虛心接受監察院糾正內容、深刻檢討，未來也會持續強化性平及性騷改善措施。

原能會主秘王重德表示，性騷事件發生後今年2月起做了一系列相關教育訓練，包含通盤檢討性騷申訴管道、程序、規定等，針對性騷防治制度做檢討，透過密集教育訓練強化性騷意志，盼完善性平訓練。

王重德說，提升性平機制部分，在硬體方面包含增加監視器、照明設備等，辦公空間也加強張貼防治性騷宣傳海報；軟體部分，強化監察院糾正內容，包含刪除原能會性騷申訴調查辦法中，將主任委員排除在外的規定，另也修正性騷申訴管道、處理程序等相關內容，同時配合立院修正規定，強化內部教育訓練。

監察院表示，當媒體大肆報導本案後，原能會雖增設監視器、張貼申訴專線等，但始終以「沒有人申訴」為由，未啟動性工法第13條第2項雇主知悉職場性騷擾事件時應採取「立即有效的糾正及補救措施」。

監察院指出，立即補救措施本不以正式提出申訴、不以性騷擾成立為前提，不論民間企業或政府機關皆然，但原能會人事及一級主管卻堅稱「因無人申訴」故未依規定對本案進行調查並對受騷擾者提供協助，顯見對性工法認知偏誤、態度消極，故糾正原能會。