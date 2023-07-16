蔡英文說冷氣不錯 黃子哲：凱道汗水臭，圓山凍死骨

「公平正義救台灣」遊行今下午在凱道登場，訴求居住正義，當時氣溫高達30多度。不過蔡英文總統今在圓山大飯店參加全代會時，穿著外套被問及「會不會熱？」蔡回應，冷氣還不錯。國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲批，這奇景可說是「凱道汗水臭，圓山凍死骨」。

黃子哲說，蔡英文總統今天被問到穿著為副總統賴清德設計的競選外套「會不會熱？」蔡英文笑稱「冷氣還不錯」。雖然日製壓縮機非常稀少，但民進黨製造的怒氣肯定不會少，此時間凱道這頭有數萬人頂著大太陽聚集在總統府前，對民進黨政府發出怒吼要「公平正義」，圓山大飯店這頭，也有一群民進黨的黨政高官，「辛苦」的穿著厚重外套開全代會。

黃子哲表示，他們穿著外套，令外界相當擔憂是否會傷了身體，還好蔡英文用一句話「冷氣還不錯」，立馬突破盲腸，化解了疑慮，但「激起歸腹火民眾的憤怒」，為「火上澆油」做了最完美的詮釋。

黃子哲指出，一邊是在炙熱下揮著汗水要求居住正義，不知另一邊還在空調製冷下打瞌睡還流口水，這奇景可說是「凱道汗水臭，圓山凍死骨」。

黃子哲提到，賴清德說，「房價正在降」、蔡英文講，「冷氣還不錯」，他好羨慕那個平行時空中有便宜的房，還有清涼舒適的冷氣吹，那應該就是歷史的山洞，就讓傲慢又冷酷的民進黨政府一步步走進去。