聽新聞
test
0:00 / 0:00
民進黨通過擴大排黑條款 黃承國提早離席
民進黨昨天召開全代會，總統參選人賴清德率領所有立委參選人同台大造勢。但黨內憂心，看似大團結的背後，仍有些許整合疑慮。許久未出席的「英系」中常委黃承國雖出席開幕式，卻提早離席，對於會中通過黨內「擴大排黑條款」，黃承國離場前受訪表示，這是制度面的問題，「不要把這個事情往我身上推，與我無關」。
全代會昨無異議通過公職人員提名條例修正案，明定涉黑金槍毒者不能參選。黃承國因曾有遭管訓背景，被指涉為排黑關鍵人物，並在賴清德就任黨主席後，就未再以中常委身分出席民進黨重要會議。
據悉，昨天全代會前，英系大老陳明文中午在知名飯店宴請了英系要角們，核心成員皆出席。下午全代會，黃承國久違地出席會議，但並未如立委參選人、重要黨公職穿上賴清德競選外套；開幕式結束後，黃也隨即離場，與賴清德和其他中常委一起坐在台上的畫面並未出現。
現場還出現，行政院長陳建仁在台上細數近年來政績時，講述的多是前閣揆蘇貞昌任內推動的項目；年初已辭職的蘇貞昌人坐在台下雙手抱胸，顯得神情肅穆，一旁的蔡總統則是頻點頭回應，形成反差。
此外，和民進黨合作的兩位非黨籍立委參選人，即社民黨苗博雅、無黨籍曾玟學，昨天也出席造勢活動。苗博雅身穿紅色社民黨外套，在一片賴清德競選外套中，形成「萬綠叢中一點紅」；曾玟學雖未入黨，但也穿起了賴清德競選外套，派系人士形容，曾已經「不演了」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言