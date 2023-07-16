快訊

FII衝上新天價 鴻海集團還有哪些AI優質奇兵？法人點名這幾檔

獨／湖口工業區晚間查緝移工 新北29歲警員頸部遭砍濺血送醫

溫網／男單決賽跨世代頂尖對決 約克維奇連拿5局先下一城

祝賀英國簽署CPTPP 經貿辦：持續請益各國加入準備事宜

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院經貿談判辦公室總談判代表行政院政委鄧振中（左）及副總談判代表楊珍妮。本報資料照片
行政院經貿談判辦公室總談判代表行政院政委鄧振中（左）及副總談判代表楊珍妮。本報資料照片

英國商貿大臣16日正式簽署加入CPTPP的協議，行政院經貿談判辦公室今天表示，我國祝賀英國今日正式簽署CPTPP協定，並歡迎CPTPP持續堅持入會需符合協定高標準規定。

經貿辦指出，今年輪值主席紐西蘭於今日晚間的CPTPP部長會議結束後，代表各國發布聯合聲明，其中與我國相關者，包括聲明歡迎英國正式加入；新入會申請案方面，各國仍將持續進行資訊蒐集，俾作為檢視申請方是否可達協定高標準規定。

經貿辦表示，我國對英國正式簽署CPTPP協定表達祝賀，恭喜英國經過2年多艱辛的申請過程、順利完成CPTPP加入程序的一個重要里程碑。有關新入會申請案，各國仍將持續進行資訊蒐集，作為檢視申請方是否可達協定高標準要求一節，我國表示歡迎。

經貿辦表示，我國很欣慰CPTPP仍堅持要求入會須符合協定高標準規定、並需檢視申請國執行貿易承諾的紀錄。我國將持續和各會員來往爭取支持，並將繼續提供各國所需蒐集的各項資訊。

經貿辦指出，後續我國仍將繼續運用與英國及CPTPP其他成員既有雙邊管道，持續向各國請益加入CPTPP過程各項準備事宜，為推動加入CPTPP做好更妥善準備工作。

英國 紐西蘭 行政院 CPTPP

延伸閱讀

CPTPP新會員審查方式無共識 駐紐國代表：台已做好準備

英國簽署CPTPP協議 預計2024年全面生效

CPTPP紐西蘭開會 將討論陸、台加入申請

CPTPP明可望討論台灣入會案 鄧振中：台灣準備已久

相關新聞

祝賀英國簽署CPTPP 經貿辦：持續請益各國加入準備事宜

英國商貿大臣16日正式簽署加入CPTPP的協議，行政院經貿談判辦公室今天表示，我國祝賀英國今日正式簽署CPTPP協定，並...

CPTPP新會員審查方式無共識 駐紐國代表：台已做好準備

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）今召開部長級會議，英國正式簽署加入CPTPP，但針對新會員入會審查方式未達成共識。...

陸生來台訪問 朱立倫：民進黨想盡辦法卡關 兩岸要如何和平？

針對陸生來台訪問，國民黨主席朱立倫今天下午到彰化縣議會參加藍青挺青年培訓營時則表示，陸生來台訪問，民進黨想盡辦法卡關，不...

尼加拉瓜擬在中美洲議會提案排台 外交部批扈從中國

尼加拉瓜籍議員擬在中美洲議會提案撤銷台灣立法院的觀察員身分，改推中國全國人大取代。外交部今天批評，尼國奧德嘉政權與其一味...

民進黨全代會加嚴「排黑」 黃承國：別再往我身上推

民進黨全國黨員代表大會今天無異議通過公職人員提名條例修正案，明定禁止涉黑金槍毒者不能參選，展現改革決心。出席大會開幕式的...

民進黨全代會 陳建仁：馬政府傾中 民進黨拚經濟會持家

民進黨全國黨代表大會今天在台北圓山大飯店登場，為民進黨總統參選人賴清德及立委參選人造勢。行政院長陳建仁表示，民進黨拚經濟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦