祝賀英國簽署CPTPP 經貿辦：持續請益各國加入準備事宜

英國商貿大臣16日正式簽署加入CPTPP的協議，行政院經貿談判辦公室今天表示，我國祝賀英國今日正式簽署CPTPP協定，並歡迎CPTPP持續堅持入會需符合協定高標準規定。

經貿辦指出，今年輪值主席紐西蘭於今日晚間的CPTPP部長會議結束後，代表各國發布聯合聲明，其中與我國相關者，包括聲明歡迎英國正式加入；新入會申請案方面，各國仍將持續進行資訊蒐集，俾作為檢視申請方是否可達協定高標準規定。

經貿辦表示，我國對英國正式簽署CPTPP協定表達祝賀，恭喜英國經過2年多艱辛的申請過程、順利完成CPTPP加入程序的一個重要里程碑。有關新入會申請案，各國仍將持續進行資訊蒐集，作為檢視申請方是否可達協定高標準要求一節，我國表示歡迎。

經貿辦表示，我國很欣慰CPTPP仍堅持要求入會須符合協定高標準規定、並需檢視申請國執行貿易承諾的紀錄。我國將持續和各會員來往爭取支持，並將繼續提供各國所需蒐集的各項資訊。

經貿辦指出，後續我國仍將繼續運用與英國及CPTPP其他成員既有雙邊管道，持續向各國請益加入CPTPP過程各項準備事宜，為推動加入CPTPP做好更妥善準備工作。