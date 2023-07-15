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原能會前主委謝曉星涉性騷 監院通過彈劾

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
原能會前主委謝曉星去年被控性騷擾。 圖／聯合報系資料照片
原能會前主委謝曉星去年被控性騷擾。 圖／聯合報系資料照片

原能會前主委謝曉星去年被控性騷擾，對女性下屬涉及性別歧視、身體觸碰及評論身材、打扮，成立敵意性工作環境之性別騷擾，今年一月被時任行政院長蘇貞昌下令予以免職；監察院也通過彈劾，提案監委葉大華、王美玉下周一將舉行記者會說明調查內容與彈劾、糾正理由。

謝曉星去年被指控性騷擾、霸凌，時任行政院長蘇貞昌隨即請行政院秘書長李孟諺組成專案調查小組，並於今年一月公布調查報告。報告指出，謝曉星對秘書或機要之選任，以及對部屬工作配置及請假之對待，因性別而有不當之差別待遇。

另於選任秘書或機要人員之標準及進行面試時，關注受僱者身高、年齡、外貌、星座、血型及家庭或婚育情況等無關工作能力之私人問題，成立性別工作平等法第七條之性別歧視。

報告也提到，被調查人對部分女性部屬有緊盯注視、過度接近或肢體接觸，以及評論女性部屬之身材、化妝或衣著打扮等言行，構成性別工作平等法第十二條第一項規定要件，成立敵意性工作環境之性別騷擾。

監院不止對謝曉星彈劾，也通過對相關部會的糾正案，調查報告並建請行政院速修性平三法完備相關權勢性騷法制。

性騷擾 謝曉星 蘇貞昌 性別歧視 原能會 李孟諺

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