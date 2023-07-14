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變相成金主？傳柯文哲要賣質詢收的禮物 王世堅：真心換絕情

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王世堅。圖／聯合報系資料照
台北市議員王世堅。圖／聯合報系資料照

民眾黨總統參選人柯文哲過去擔任台北市長8年期間，曾收過市議員王世堅質詢時送出共32件禮物，傳出民眾黨將在8月6日的4周年黨慶上，把禮物全數拍賣掉。對此，王世堅下午受訪表示，民眾黨有這麼缺錢嗎？我想不懂，這叫5個字啦「真心換絕情」選舉到了是需要花費，但有窮到需要把他在議會送的精緻、有意義的禮物變賣掉？

王世堅指出，記得多數禮物，柯隔天就送回來，除了龍袍，柯穿了10天才送回來，且柯留下的禮物不太多，現在要賣，是送回來的要補送回去？讓他賣個夠？不懂他的意思是什麼，這些禮物很有意義，質詢用禮物呈現的方式，是言簡意賅、一針見血，可以立刻讓柯明瞭質詢的主軸和施政上錯誤，這些禮物當時應該可以得到一些啟示。

媒體認為王世堅變相成柯文哲的金主？王世堅笑說，不會啦，這麼一點錢，黨不要誤會就好。王世堅還嘆所託非人，但送了就是人家的，但退回的，所有權是自己手上。

王世堅說，他送柯文哲的禮物，有木馬、稻草人、龍袍，他認為柯文哲最愛的禮物不是小折自行車，也不是魔戒，應該是龍袍，柯10天才退來，應該是當時留在小辦公室內穿，做心理治療，而且送的時候是新的，送回來有汗的味道，有使用過。

至於禮物可以賣到多少錢？王世堅說，像8、9千小折，已經說底價了，低於底價不要賣，這滿值錢的，至於賣少，看柯文哲人氣。

對於台北市長蔣萬安上午受訪，希望王世堅繼續留在議會，收到禮物，王世堅說，他的質詢，剩下下個會期，但他準備告別蔣萬安，告別禮物非常有意義，而且去立法院，每個會期還會送蔣萬安禮物，「我是蔣師」，要教蔣萬安如何做好的首都市長。

王世堅 柯文哲 民眾黨

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