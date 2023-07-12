【專家之眼】只怪鳳梨長錯地方

六月底中國大陸宣布將恢復台東鳳梨釋迦進口，大家關注其他大陸暫停進口的農產品是否可以跟進，尤其是受影響最鉅的鳳梨。殊不知，釋迦之所以能解禁，主要係台東縣政府積極協助完善釋迦品質管控，符合大陸檢疫標準，並與大陸多次溝通，始能排除出口障礙。反觀，農委會與鳳梨主要產地的綠色執政縣市只會將問題歸咎於大陸，而不願意設法解決出口障礙。

我國鳳梨果肉甜美多汁，深受國內外喜愛，曾是出口值最高的水果。根據農糧署的統計，台灣多達18個縣市生產鳳梨，其中又以南部縣市為主，屏東縣年產量12.4萬公噸，居全國之首，台南市、高雄市、南投縣與嘉義縣產量均逾5萬公噸。

引用2021年《農業統計年報》統計，全台灣鳳梨年產量約40-55萬公噸，2015年以前主要以內銷為主，出口量不到2%，直到2015年起對中國大陸市場出口驟增，ㄧ舉突破2萬公噸，2019年更突破5萬公噸，占我出口比重的97%，占我總產量的12%，均創下歷史最高的紀錄。惟中國大陸海關總署從2021年3月起，因台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，暫停我方鳳梨輸入。

農委會協助開拓大陸以外的市場，其中以日本市場最為成功，以「民主鳳梨」打響名號，銷日數量大增，2021年出口數量達1.79萬公噸，較前一年成長7.26倍，成為民進黨政府大力宣傳的工具。日本市場固然能及時彌補部分大陸的缺口，然其銷售量遠不及大陸4-5萬公噸的數量，且據《聯合報》報導，日本對鳳梨品質要求很高，以致於銷日鳳梨七至八成被退轉內銷。農委會還開出鳳梨出口3萬公噸支票，惟全球銷量卻連年惡化，連銷往日本的鳳梨數量也逐年減少，2022年出口就下滑2%；今年前五月更大減15.1%。

大陸是我農漁產品外銷最具優勢的市場，實應盡速解決出口障礙。然農委會陳吉仲主委只會痛斥大陸政治操縱，怒嗆大陸做法不符國際規範，揚言向WTO提出申訴，至今卻只提出毫無效果的「關切」，而非啟動「爭端解決機制」。農委會政治舉動，無益解決問題，反治絲益棼。

事實上，大陸做法符合WTO的「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施（SPS )」，且我國鳳梨銷往其他國家也有介殼蟲問題；銷往澳洲為防堵介殼蟲，要求台灣鳳梨須去除冠芽且全面燻蒸始得出口；日本海關也屢次發現我國鳳梨有介殼蟲、蛾類等蟲害，被要求以溴化甲烷燻蒸，比例約高達三成。澳、日二國的處理方式，均對鳳梨產生極大的傷害，影響賣相與保鮮期，未見農委會提出抗議，唯獨痛批對岸，政治鑿痕斑斑。

屏東縣、台南市、高雄市、南投縣與嘉義縣等五大鳳梨產地，除南投以種植的土鳳梨為大宗，主要用於製作鳳梨酥，鮮少出口，其餘四大縣市皆為民進黨執政縣市，意識形態作祟下，不願如台東縣政府協助改善蟲害問題，恢復出口大陸市場遙遙無期。

本月8日朝野政黨都有安排農業活動，其中民進黨總統參選人賴清德至台南永康區成立全國農會後援會，會中隻字不提南部各縣市亟需解決的鳳梨出口障礙；而國民黨的侯友宜參選人同日則赴家鄉嘉義縣民雄的鳳梨田，了解鳳梨外銷困境，並承諾未來會協助克服出口問題。

吾等可從台東縣政府處理釋迦經驗得知，檢疫問題可以用科學方式排除。農委會卻刻意泛政治化，主要產地的民進黨執政縣市政府同樣視若無睹。鳳梨外銷受挫，國內價格已連續三年下滑，引用當季好蔬果網站統計，金鑽鳳梨2021年均價每公斤21.3元；2022年下跌至20.36元；今年進一步崩跌至18.76元，農民血本無歸。

同樣是出口型農產品，釋迦因當地政府全力協助，順利克服出口障礙，還被農委會陳吉仲主委痛批自貶國格；無奈鳳梨長在仇中且「捍衛國格」的綠營執政縣市，儼然成為政治犧牲者。