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總統府：無生物戰劑計畫、美未施壓

聯合報／ 記者蔡晉宇洪哲政／台北報導
總統府發言人林聿禪。圖／總統府提供
總統府發言人林聿禪。圖／總統府提供

總統府發言人林聿禪表示，基於國際公約與人道精神，我國從來不會也沒有任何研製生物戰劑的計畫，也沒有報導中所謂「美方施壓」，以及總統府、國安會的「指示」等，任何研製生物戰劑的計畫。

林聿禪表示，製造使用生物武器是國際社會禁止的違背人道行為，任何國家進行生物戰劑的研製，不僅會破壞國家形象，更可能引起國際的共同制裁。我國作為國際社會負責任一員，依循相關國際公約，不會發展、製造、儲存、取得或保有用於軍事用途之微生物製劑、其他生物製劑或毒素。

行政院前院長蘇貞昌則在臉書表示，去年六月廿三日和今年一月九日他有行政院會、防疫相關會議或其他公開行程，從未主持所謂南海工作的祕密會議。

因應外界關切，國防部軍醫局醫務管理處副處長楊仲棋昨天在國防部記者會表示，國軍核生化作戰準備是以「防護」為主軸，而預醫所的Ｐ４實驗室建置目是針對傳染病與疾病偵測，且因應新興高致病性疫情興起，有建置新一代符合安全的研發處所必要，並強化生物戰防護及傳染性疾病預防工作。

他表示，政府簽署過相關公約，我國絕不發展、製造、儲存、取得、製造軍事用途製劑。他說外傳美方促我研發生物戰劑的言論並非事實，更無參加秘密會議並依照美方要求研發生物製劑等情節，相關內容純屬臆測。

總統府發言人 國防部 行政院

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