趙天麟參訪氫燃料電池龍頭 期待台灣創造下座護國神山

民進黨立委趙天麟近日展開訪美行程，今天參訪氫能設備領導廠矽谷總部，期待台灣政府能夠提供補助、完善法規，進而讓台灣的廠商大力發揮，在減碳的同時能夠發展「氫能新經濟」，創造下一座「護國神山」。

趙天麟長期關注氫能發展，今天參訪氫能設備領導廠Bloom Energy矽谷總部，向公司創辦人KR Sridhar就美國推動氫能補助、跨部會整合與政策溝通等經驗進行交流，期許成為台灣推動氫能新經濟發展的基礎與參考。

趙天麟透過新聞稿說明，Bloom Energy為全球規模最大的固態燃料電池（SOFC）、氫燃料電池製造商，技術最早應用在美國太空總署（NASA）相關計畫，其公司生產的固態燃料電池，有將近30%的關鍵零組件來自台灣，是台美在潔淨能源科技合作的心血結晶。

趙天麟指出，他過去關注氫能議題長達10年，並且擔任跨黨成立的「台灣國會氫能及潔淨能源促進會」會長，藉由這次赴美發表主題演講，行程最後一站特地安排至Bloom Energy矽谷總部進行參訪，希望替台灣「2050淨零排放」政策中的氫能路徑鋪路。

Bloom Energy行銷長Sharelynn Moore表示，公司的目標是為全球提供能負擔得起的乾淨能源，Bloom Energy矽谷總部目前就是由公司製造的綠能設備供電，期望有更多人加入支持，讓民眾能接受新的能源技術，期待未來氫能源選項加入台灣市場。

趙天麟提到，台灣是海島型國家，能源的獨立與自主十分重要，尤其是面對可能的外在威脅，有必要建構分散式能源供應及多元的能源來源，透過參訪了解美國氫能市場與設備、台廠合作對象，還有政府與民間的政策溝通，包括氫能發電、氫能巴士與各類載具都是考察目標。

趙天麟說，台灣推動氫能的起步較晚，挑戰還很多，包含法規不完善、缺乏基礎設施建設，以及民眾對氫能的認識等，他在立法院多次質詢相關部會，要求政府成立推動專案辦公室，制定氫能管理專法與明確戰略，還有提高補助預算，補助納入灰氫藍氫等低碳氫。