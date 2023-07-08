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疫苗救濟3／5件獲最高600萬救濟金 統統與AZ疫苗有關

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
預防接種受害救濟給付金額範圍給付最高金額為600萬元，目前核定5件救濟案為600萬元，統統與AZ疫苗有關。本報資料照片
預防接種受害救濟給付金額範圍給付最高金額為600萬元，目前核定5件救濟案為600萬元，統統與AZ疫苗有關。本報資料照片

根據「預防接種受害救濟給付金額範圍」規範，給付最高上限為600萬元，新冠疫苗開打至今，總共有5例獲得600萬元救濟金，皆是接種AZ疫苗後出現血栓併血小板低下症候群。

預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法中明定死亡給付中，若與疫苗相關，給付50萬至600萬元，無法確定則是30萬至350萬元。若是極重度身心障礙，且與疫苗相關亦是給付50萬至600萬元。

首兩例獲得600萬元救濟金的個案為台北市50多歲游姓女子及桃園市劉姓個案。兩名個案本身無慢性病病史，也沒有無任何潛在疾病史足以引起血栓併血小板低下症候群，而「血栓併血小板低下症候群」造成腦部梗塞並導致腦壓升高，併發後續腦出血致死，故其死亡亦與接種AZ相關。

第三名為接種AZ疫苗的嘉義市30多歲李姓男子，根據病理解剖報告，個案全身臟器血管中出現許多微小血栓， 因此研判為血栓併血小板低下症候群。此外，由於有經過病理解剖，另外給予喪葬補助30萬元。

第四例為新北市50多歲馬姓女子在接種疫苗12天後出現頭痛及頸部酸痛，19天後又因頭痛、嘔吐就醫，屬於血栓併血小板低下症候群臨床表現。該個案在住院治療期間死亡，同樣與疫苗接種相關、核予救濟金600萬元。

第五例為新北市40多歲蘇姓女子，接種AZ疫苗7天後，因出現頭痛症狀就醫，21天突發癲癇、失去意識，就醫檢查符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，後續因併發多重感染死亡，死因與AZ疫苗相關。

AZ疫苗 血栓

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