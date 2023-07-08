快訊

怎麼了？林襄瘦成皮包骨 在高雄啤酒音樂節後台痛哭

好市多輸入含致癌物毒起司 757公斤恐已被吃下肚

夏天車內熱成烤箱！日專家曝降溫密技 5分鐘從55度變28度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠非核家園遇挑戰！天然氣電廠成過渡期重要角色 財團搶攻

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣面臨恐缺電危機，政府除了積極發展綠能，也開始大力新建天然氣電廠，以降低碳排的發電方式，減少溫室氣體的排放，圖前為太陽能電廠，後為正在新建中的興達燃氣發電機組。本報系資料照
台灣面臨恐缺電危機，政府除了積極發展綠能，也開始大力新建天然氣電廠，以降低碳排的發電方式，減少溫室氣體的排放，圖前為太陽能電廠，後為正在新建中的興達燃氣發電機組。本報系資料照

民進黨總統參選人賴清德能源政策受關注，賴清德日前在台大接受學生提問時表示，行政院既定政策將以12項關鍵戰略，投入預算達到淨零轉型目標。綠營熟悉能源議題人士指出，2050年淨零排放的大方向很明確，但過渡期需要更節能的火力發電如燃氣電廠，是不爭事實，「這塊大餅也成了包括有台塑集團背景的財團在內，兵家必爭之地」。 

綠營人士表示，淨零轉型已成為世界主流趨勢，相信各陣營總統參選人都不會反對，但在達成目標之前如何在過渡期確保不缺電，就成了總統大選的能源政見戰場主軸。盤點目前較可行的選項有二，除了賴清德前陣子拋出的核電是否能供緊急情況使用外，天然氣機組、也就是更乾淨的火力發電廠，仍會在過渡期扮演重要角色。

綠營人士指出，在此大原則下，將燃煤火力發電廠更新為燃氣電廠，成了執政黨當務之急，盤點目前欲興建的燃氣機組火力發電廠，台電已規畫2024年到2027年向民間採購燃氣電力，例如「2025、2026年商轉燃氣機組電力採購案」由九崴公司得標，預計2026年6月商轉；但目前由於地方上有反彈聲浪，加上地方民代同樣多不力挺，全案進度受阻。

此外，綠營人士透露，有台塑集團背景的寶椿公司，繼台塑集團王文潮後，也積極發展天然氣電廠。寶椿電力實收資本額3000萬元，已規畫於台南市新市區興建65萬瓩天然氣發電廠一座，計畫於2028年商轉。

綠營人士指出，寶椿目前股東表面上看起來，是高雄的建商及營建業者；但實際的操盤者，都指向是台塑創辦人王永慶的女婿、大眾控股公司董事長簡明仁。

綠營人士說，有關興建獨立電廠（IPP），需要籌設六大要件，寶椿除獲得台南市府鼎力支持外，包括爭取台糖土地出租，以及中油氣源部份檯面上已無額度，需要協調出氣源等問題，背後都有台南新潮流立委給予協助。另有地方人士指出，執政黨立委帶頭反九崴，背後動機值得玩味，是否與寶椿爭取天然氣源有關，也成了政壇近來私下議論的話題。

該人士表示，燃氣電廠在國家能源政策過渡期扮演舉足輕重角色，自然衍生出商業競爭，目前形成「郭台銘弟弟郭台強主導的九崴公司vs王永慶女婿背景財團」，只要是良性商業競爭，皆樂觀其成；站在政府的立場，能在地方民眾都接受的前提下，順利讓燃氣電廠興建、運轉，都是對整體能源政策有助益的事。

賴清德 火力發電廠 台南 核電 民進黨 台電

延伸閱讀

賴清德：感念安倍晉三 持續深化台日關係

出席台灣骨髓移植1萬例慶祝會 賴清德盼病患獲最好照護

出席台中榮總高階醫學影像中心開幕典禮 賴清德：打造健康台灣

國人不健康年數長達8年 賴清德：我有心打造健康台灣

相關新聞

綠非核家園遇挑戰！天然氣電廠成過渡期重要角色 財團搶攻

民進黨總統參選人賴清德能源政策受關注，賴清德日前在台大接受學生提問時表示，行政院既定政策將以12項關鍵戰略，投入預算達到...

黃國昌汐止住處遭指頂樓加蓋 新北市府初判結果出爐

新北市議員張錦豪在網路張貼汐止區某民宅頂樓照片，他指出，此為前立委黃國昌住處，建物不僅加高、加寬且雨遮也超出建築線。新北...

安倍逝世周年 賴清德：持續深化「台日命運共同體」

今天是日本前首相安倍晉三逝世周年，民進黨總統參選人副總統賴清德今天臉書表示，在國際局勢變遷快速的今日，台灣與日本的緊密合...

安倍遇刺身亡一週年 日駐台代表預告安倍夫人將訪台

日本前首相安倍晉三遭到槍擊身亡屆滿一週年，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰今在日台交流協會臉書上發文表示，無法忘記當...

總統加入Threads社群平台 賴清德留言互動

總統蔡英文昨晚加入社群平台Threads，迄今已有超過1萬5000萬名粉絲。她今天下午將走訪高雄，發文詢問「天氣會不會很...

出訪新加坡結束返台 蔣萬安點出這些值得台北市借鏡

台北市長蔣萬安率團赴新加坡考察3天，昨晚結束，今早搭機返台，蔣萬安在機上錄下參訪感言表示，這次考察很值得北市參考，也很期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦