綠非核家園遇挑戰！天然氣電廠成過渡期重要角色 財團搶攻

民進黨總統參選人賴清德能源政策受關注，賴清德日前在台大接受學生提問時表示，行政院既定政策將以12項關鍵戰略，投入預算達到淨零轉型目標。綠營熟悉能源議題人士指出，2050年淨零排放的大方向很明確，但過渡期需要更節能的火力發電如燃氣電廠，是不爭事實，「這塊大餅也成了包括有台塑集團背景的財團在內，兵家必爭之地」。

綠營人士表示，淨零轉型已成為世界主流趨勢，相信各陣營總統參選人都不會反對，但在達成目標之前如何在過渡期確保不缺電，就成了總統大選的能源政見戰場主軸。盤點目前較可行的選項有二，除了賴清德前陣子拋出的核電是否能供緊急情況使用外，天然氣機組、也就是更乾淨的火力發電廠，仍會在過渡期扮演重要角色。

綠營人士指出，在此大原則下，將燃煤火力發電廠更新為燃氣電廠，成了執政黨當務之急，盤點目前欲興建的燃氣機組火力發電廠，台電已規畫2024年到2027年向民間採購燃氣電力，例如「2025、2026年商轉燃氣機組電力採購案」由九崴公司得標，預計2026年6月商轉；但目前由於地方上有反彈聲浪，加上地方民代同樣多不力挺，全案進度受阻。

此外，綠營人士透露，有台塑集團背景的寶椿公司，繼台塑集團王文潮後，也積極發展天然氣電廠。寶椿電力實收資本額3000萬元，已規畫於台南市新市區興建65萬瓩天然氣發電廠一座，計畫於2028年商轉。

綠營人士指出，寶椿目前股東表面上看起來，是高雄的建商及營建業者；但實際的操盤者，都指向是台塑創辦人王永慶的女婿、大眾控股公司董事長簡明仁。

綠營人士說，有關興建獨立電廠（IPP），需要籌設六大要件，寶椿除獲得台南市府鼎力支持外，包括爭取台糖土地出租，以及中油氣源部份檯面上已無額度，需要協調出氣源等問題，背後都有台南新潮流立委給予協助。另有地方人士指出，執政黨立委帶頭反九崴，背後動機值得玩味，是否與寶椿爭取天然氣源有關，也成了政壇近來私下議論的話題。

該人士表示，燃氣電廠在國家能源政策過渡期扮演舉足輕重角色，自然衍生出商業競爭，目前形成「郭台銘弟弟郭台強主導的九崴公司vs王永慶女婿背景財團」，只要是良性商業競爭，皆樂觀其成；站在政府的立場，能在地方民眾都接受的前提下，順利讓燃氣電廠興建、運轉，都是對整體能源政策有助益的事。