陳明文遭爆用兒名義買地貸1億多？陳冠廷凌晨止血澄清

立委陳明文昨晚臉書發文暗酸要提供前立委黃國昌畸零地作為停車場經營的法律諮詢，遭黃直播踢爆陳用3000萬土地跟某農會貸款1億多，也爆是用兒子陳冠廷名義去貸款的；陳冠廷今凌晨臉專回應，黃提的並不正確，並非單純拿土地去申貸。

黃國昌昨爆料，陳明文用3000萬元買的地，卻跟農會貸款1億元，經過判斷，認為陳明文是用陳冠廷的名義去做這些事，也說現場他都去過，批陳明文搞不清楚狀況。

網友搜陳臉書，發現陳已將「如果有畸零地想改停車場等等的法律問題，需要律師諮詢的話，歡迎來電預約阿文法扶…」的整篇貼文刪除，遭網友批「陳刪文」。

陳冠廷今凌晨臉書發文，把所資訊呈現給大家，黃說的地，是畜牧場，位置在嘉義縣竹崎鄉山子門段61-3、61-6、61-7地號，過去是舊式養豬場、現在則是水濂密閉式、降低嫌惡設備的養豬場。

實際情況為依政府專案農貸規定，依實際工程款金額，向農會提出申貸，並將土地及相關建物及設備作為抵押物。換句話說，並非單純拿土地去申貸，如同房貸。

配合政府鼓勵禽畜產業升級政策，將既有傳統舊式養豬場，改建為新式密閉式高床畜舍，提升環保水準及改善豬隻生活環境。該專案有眾多豬農參與申請，他也是依規定，向農會提申請及獲得核准。

陳冠廷指出，當時購買畜牧場用地價格為3300萬元，申請土地融資2000萬元，符合農地貸款規範，而建造畜舍及購買所需設備皆依專案農貸規定，按實際工程款申貸上限不超過七成規範。

陳冠廷認為，畜牧產業未來會持續發展，特別是有品牌、在好的養殖場所生產的豬隻，經過升級，也才能盡量避免影響周邊，做產業、興建新式豬場，是實業的一部分，並非投機。