基隆市議員郭美秀重回國民黨 親民黨全台議員僅剩1席

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
親民黨全台只剩下基隆市副議長楊秀玉1席議員。記者游明煌／攝影
親民黨全台只剩下基隆市副議長楊秀玉1席議員。記者游明煌／攝影

親民黨基隆市議員郭美秀明天將正式宣布重回國民黨，國民黨秘書長黃健庭將出席記者會，親民黨只剩下副議長楊秀玉1席，楊秀玉說，她將是親民黨全台僅剩唯一的議員席次了，一切自然處之，服務民眾最為優先。

曾擔任里長的新任議員郭美秀，接棒因癌症去世的丈夫前議員楊石城，她以延續楊石城的精神加以擴大，如爭取各區廣設機車考照練習場、推行愛心送餐服務等服務基層選民。

楊石城14年議員問政期間，郭美秀都在一旁協助張羅大小事，現在她當上議員，覺得責任更加重大，但是解決民瘼的精神都一樣，她說，將督促市長施政各區要一視同仁，讓各區能夠連貫起來。

基隆市議會國民黨團原來有12席，如果增加郭美秀馬上增為13席，比民進黨12席還多出1席，在議案表決上占優勢。郭美秀投向國民黨其實有跡可遁，去年正副議長選舉時，郭美秀投給國民黨推派的正副議長，她當時說，因為她欠國民黨一個情。

親民黨基隆原有2席，郭美秀離開後只剩1席副議長楊秀玉。楊秀玉今天說，尊重個人的選擇且祝福，但她就成了全台唯一還是掛親民黨籍的議員了，自然看待。郭美秀則表示，明天會說明回國民黨的決定。

楊秀玉還說，政黨存在的價值是為民服務，她每天就是想著如何服務基層的民眾，並不在意是親黨最後一個議員，民眾需要什麼才是她在意的。

親民黨基隆市議員郭美秀明天將正式宣布重回國民黨。記者游明煌／攝影
親民黨基隆市議員郭美秀明天將正式宣布重回國民黨。記者游明煌／攝影

議員 國民黨 親民黨

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