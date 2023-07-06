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遭綠營側翼攻擊擁8房 黃國昌拋鐵證打臉：喪失識讀能力的蠢貨

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力力量前立委黃國昌（左）與網紅「館長」陳之漢（右）將在凱達格蘭大道前舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。記者蘇健忠／攝影
時代力力量前立委黃國昌（左）與網紅「館長」陳之漢（右）將在凱達格蘭大道前舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。記者蘇健忠／攝影

時代力量前立委黃國昌今天說，為了舉辦716上凱道的活動，近日遭到綠營側翼潑糞抹黑，他根本沒有8間房子，財產登記的8筆建物，其實是2間房子，這麼簡單清楚的事情還能胡扯，大概只有喪失識讀能力的蠢貨。

黃國昌下午在臉書發文指出，為了舉辦一個716的活動，自己在近日遭到綠營側翼的潑糞抹黑，用一堆極盡扭曲的手法，炒作他與家人的不動產。

黃國昌表示，老實說正事都做不完，沒有那個美國時間理會這些騷擾，不過自己收到在做網路行銷好友提醒，「綠營找他幫忙攻擊，他覺得實在太過垃圾，拒絕接這種生意。但他也善意建議我正一下視聽。」

黃國昌說，簡單來說根本沒有8間房子，財產登記的8筆建物，其實是2間房子，一間是汐止的四層樓透天厝，那是他與父母住了幾十年的家，另一間則是老婆在結婚時，買在板橋的二十幾坪店面，目前是老婆娘家在用。

黃國昌批評，這麼簡單清楚的事情還能胡扯，大概只有喪失識讀能力的蠢貨，上面兩間房子的基地，在財產申報上就另外再占了6筆地號的土地，至於有人抹黑他開停車場還逃漏稅，更是蠢到爆，「民進黨要查我水表，連基本事實都搞錯，真正了然。」

黃國昌 房子 財產申報 側翼 潑糞

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