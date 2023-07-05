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303大停電監院糾正台電 彈劾前興達電廠長等4人

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
303大停電，監院糾正台電、彈劾前興達電廠長等4人。本報系資料照
303大停電，監院糾正台電、彈劾前興達電廠長等4人。本報系資料照

去年發生303停電事件，全台549萬餘戶受影響，監察委員蔡崇義、蕭自佑、葉宜津今天表示，調查發現肇因是人為疏失，事證明確且情節重大，糾正台電公司，並彈劾相關人員。

三位監委指出，去年3月3日，興達電廠電氣組欲進行3541隔離開關測試，誤認斷路器的絕緣氣體已回充，且值班人員明知測試人員沒有副卡，仍同意「以簽名方式暫銷卡」，導致開關投入後，發生閃絡接地故障。

三位監委表示，依台電公司規定，「副卡未到，正卡切勿撤除」，並無以簽名方式暫銷卡規定，「以簽名方式暫銷卡」是測試人員以簽名方式暫時撤卡的做法，實為便宜行事。

監察院認定該案是因人為疏失，且事證明確，因此通過糾正台電公司，促其注意、改善；也通過彈劾相關人員，全案移送懲戒法院審理。被彈劾人包括時任興達發電廠變電一課長簡明峯、時任興達發電廠電氣經理吳俊德、時任興達發電廠開關場值班主任李威廷、時任興達發電廠長歐皖麟等4人。

三位監委表示，電力系統供應穩定性影響到國家安全、產業發展、民眾生活等層面，為維持穩定的電力供應，除強化電網系統韌性，台電應改善便宜行事的組織文化，檢討有無落實標準作業程序及多層次安全防護機制。

台電 班主任 停電

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