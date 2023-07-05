【專家之眼】特拉斯訪台的黨派鬧劇

最近從英國公布的國會議員額外收入得知，前首相、現任下議員特拉斯（Liz Truss）受邀訪台，演講費四小時八萬英鎊，及與總統部長會面的食宿交通等一萬八百英鎊，總額約為台幣三百五十萬元，都由政府外圍智庫的財團法人兩岸交流遠景基金會和外交部支付。由於外界焦點多放在人來四天為何要花那麼多錢，我外交部僅回應，相關費用依我國邀訪外賓規定，歷任政府均依此原則辦理。

自從蔡政府完全執政以來，越來越多事人民不知道。隨便舉幾個記憶猶新的例子，大到檢疫措施調整為「3+11」、疫苗採購合約封存，或者中共飛彈飛過本島上空等，現在連花錢請議員演講經費，也變成不得了的機密，要等外國公布了。

錢花的是否值得？為蔡政府開脫者，大致認為台灣外交艱困，願來的不多，四天三百五十萬元應可接受。但蔡政府邀的訪客不只這一個，裴洛西、歐布萊恩、龐培歐…等，而根據外交部今年度預算書，蔡政府將擴大推動邀訪外賓，預計邀請2368人次外賓來訪。台灣有多少錢能這樣花？再比較一下，也會有不同看法。

猶記當時綠營高調宣傳她的訪台意義。外交部新聞稿稱，她是繼柴契爾夫人以來，睽違27年後第二位訪台的英國前首相，具體展現台英友好夥伴關係。吳釗燮部長感謝特拉斯前首相堅定支持台灣，並表示此行彰顯民主國家團結一致，台灣有眾多國際友人並不孤單。

但她與柴契爾夫人相比，天差地遠。後者擔任首相11年，是英國近代任期最長的首相，而前者任期最短到只有49天。同批公布的該議員演講行情，在印度孟買為私人公司演講也是四小時，對方花六萬六千英鎊左右，我們則多付了一萬四千英鎊，折合台幣約五十五萬。

而既然知道特拉斯來台是蔡政府買來的，就該特別批評外交部的黨派意識。來客的意義除了比不上歷史上的柴契爾夫人外，也不代表當前台英關係更進一步，甚至連她的政黨亦不支持。首相蘇納克當時表示，沒看特拉斯演講的細節，也只表達英政府立場沒因她來訪，有任何變化；國會外交事務特別委員會主席、也是特拉斯同黨的議員克恩斯說，「這場訪問只是表演性質，完全沒有實質幫助，只會升高台灣緊張情勢，讓台灣人更苦」。

訪客不能代表她的國家與黨，而吳部長代表感謝的，恐怕也只是他的黨，因為這有利於綠營大內宣。會這樣說，是因為當時在野黨立委質詢時就問，政府用公帑邀請特拉斯來台，在野黨卻沒有機會與她見面，「不知道是不是為了選舉造勢？」她也在台灣逛夜市、吃小吃，「為什麼沒有見在野黨黨主席？」吳還振振有詞表示，外交部會提一些建議，外賓不願意接受的話，沒有辦法強迫他們。

現在真相大白，外賓是蔡政府花錢請的。既然台灣政府花了大錢，外賓有何理由不願意多見台灣政要呢？所以要批評蔡政府花錢為民進黨造勢。吳部長最該感謝的，應該是台灣人民的納稅錢。

蔡政府在外交上這麼黨政不分，讓人想起過去在民主化時選邊、所謂知識分子對兩蔣時代的批評。那些人現在多悶聲發小財，還有些在社會浪潮下黑掉。據說時代在進步，現在是民主時代，政府所為要受民意檢驗，這是自作自受政治。我們至少能比較一下，為兩個時代留點紀錄。

民主化以來，對兩蔣時代的抹黑沒停過。外來政權、恐怖統治等名詞，把當時政府形象塑造為不恤民命的鴨霸政府。那麼，這個糟糕政府面對外交艱困，作為是什麼呢？

是以發展經濟、厚植自身實力為主。就以退出聯合國那段時間為例，1950年代初台灣人均生產總值是對岸的兩倍左右，差不多到1964年起逐步變成三倍，1971年是四倍左右，兩岸實力差距跟現在比是倒過來。但我外交支出扣除交聯合國會費，佔政府總預算比例卻是逐年下降，對外援助則是在美國支援下進行，最著名的例子就是針對非洲的先鋒案。還曾出現楊西崑抱怨李國鼎在先鋒案有浮報美援經費嫌疑，讓美方在核銷時加以刁難。李能跨部會運用美援而無阻礙，這錢不用在外交，就是經濟。

據說失去聯合國代表權的意義，對沒正當性的外來政權來說傷害很大，當時也一直有選舉供民意檢驗。按理說，不卹民命的殘酷政府政治手段怎麼會比現在的民進黨更差？還是誰才真以國家人民為念？而台灣政治究竟是進步了，還是回到更原始的部族時代？除了希望人民擦亮雙眼外，也盼當年那些懂得看風向的聰明人可以教教大家。