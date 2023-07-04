【專家之眼】如何評估拉攏他國政要價碼

外交部透過財團法人兩岸交流遠景基金會，出面邀請英國前首相特拉斯(Liz Truss)今年五月來訪演講；不料因為英國政府近日公布國會議員薪資以外收入時，詳細列出特拉斯來訪期間所有花費項目支出金額以及接受酬金價碼，資料曝光後備受各方負面評議，成為媒體報導與社會關注議題。

儘管政府主管機關仍振振有辭聲稱依循前例並且於法有據，但此事發展至此，當初不論是打算藉由特拉斯演講振奮國內民心士氣，抑或是藉此建構與英國政壇正面往來關係，恐怕都會因此走調變味，而且產生嚴重後續影響。

嚴格來說，我國為維護國家外交利益，在國際社會建立往來關係，透過各種途徑拉攏他國政要，絕對是各方心知肚明事實。但此種檯面下運作之外交手法，顯然必須遵守他國法令，同時亦要考量對方國家民情與社會觀感，並且亦要讓國內鄉親民眾能夠接受此等政治手段。

基本上若是要問如何評估拉攏他國政要價碼，其中所涉及因素甚多；但原則上總是不脫利益交換，希望能夠鞏固特定國家政治人物與我方情誼，在該國政治決策過程中，能夠重視我方立場維護我國利益。就算實在是形勢比人強，完全無法改變該國決策變化趨向時，亦能夠先行通報，讓我能夠事先獲知狀況變化警訊，及早採取損害管制措施與應變方案。

吾人必須理解，政治人物行情都會有變化，所以為能充分運用資源，儘量節約國家預算，並且創造最佳國家外交效益，通常駐外單位人員都會儘量去「燒冷灶」，特別是針對具有發展潛力，未來在他國政壇可能地位竄升之政治明星，駐外館處都會儘量建議國內高層出面邀訪，希望在其真正發跡前，先行建構聯繫往來人際關係管道，亦儘量為其營造政治聲勢，希望他日能夠獲得被拉攏對象感恩圖報。

過去數十年來，外交部門確實亦曾經精準押寶，透過此等邀訪作業，讓日後出任國家元首者在擔任地方首長時，就能夠順利來訪並且建立日後溝通聯繫管道。當然此種手法，只要回想呂不韋以趙姬為代價，刻意拉攏秦國王孫嬴子楚過程中，所秉持投資眼光與邏輯理則；就可以理解到為何以「燒冷灶」手法，在對象國政治人物失意或失勢後，或是在尚未出道發跡前，先行精準辨識其發展潛力，在此時刻意結交拉攏，所可能獲得政治回報會有多高。

但是有些政治人物在政壇失勢後，恐怕絕無可能捲土重來，此時若是還要進場拉攏，恐怕投資眼光就會倍受質疑。但有時為何要厚待某些政壇退休人物，雖然明知其絕對不會東山再起，但是當其在任時曾經正面對待我國，因此高調擺出場面表達感謝，此時就是刻意展現給該國政壇當道者，以暗示手法讓主政者理解，我方對於善待我者，必然會有所回報。

所以整體說來，不論是在拉攏對象發跡前付出前金，或是對厚待我者下野後，再拿出後謝致意，這些手法都必須相當細緻，而且不要讓整個過程太過離譜，同時亦要顧慮到市場行情，絕對不要魯莽冒進打壞行情，手段粗糙往往就會壞掉大事，讓所以來龍去脈對外曝光，最後弄巧成拙搞到讓雙方極度難堪收場，整個拉攏對方過程與結果，到最後必然就會一場空。

所以面對邀訪特拉斯來訪爭議，吾人必須各方思考下列各個要素；特拉斯平常受邀訪問與演講價碼如何？我方所付出酬金是否離譜？特拉斯原本政治行情與發展潛力如何？假若已經是死會，就沒有必要再隨便下注胡亂提出標金。此事曝光後，會不會成為英國政壇或是國際社會負面教材，對我國拉攏其他國家政治人物產生嚇阻效應？

其實最不在乎亂花銀兩在外國政客身上，只要能夠產生對內宣傳效果，讓臺灣民眾繼續被餵食政治搖頭丸，以便鞏固其執政地位者，就是當前綠營政府國家安全團隊。但吾人必須思考到，國家面對國際社會艱難環境，不論未來是誰當政，當還要繼續拉攏他國政治人物，如此生葷不忌不擇手段殺雞取卵，最後恐怕是讓整個國家外交前途為之陪葬！