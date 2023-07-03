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特拉斯訪台我花費350萬 外交部：依照邀訪外賓規定辦理

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
英國前首相、現任下議員特拉斯（右）、外交部長吳釗燮（左）。 圖／聯合報系資料照
英國前首相、現任下議員特拉斯（右）、外交部長吳釗燮（左）。 圖／聯合報系資料照

英國前首相特拉斯（Liz Truss）今年5月受邀訪台，根據近期英國公布國會議員額外收入，載明她訪台演講等相關費用，由外交部和國安局遠景基金會埋單，約台幣350萬元。外交部今天表示，相關費用依照我國邀訪外賓規定，至於演講報酬，外交部並非簽約方，不便代為說明。

外交部透過新聞稿說，特拉斯5月17日應遠景基金會邀請發表演講，相關事宜是透過演講公司（Chartwell Speakers）安排與協調，並由這家公司與主辦單位遠景基金會簽約。

外交部指出，英國卸任元首及政要透過演講公司安排，在外國演講是相當普遍的作法；演講公司與主辦單位以簽約方式確定各項安排，都有慣例可循。特拉斯在台行程由外交部居間協調，相關費用依照國內邀訪外賓規定，歷任政府無論由哪個黨執政，都是依照此原則辦理。

外交部 特拉斯 英國

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