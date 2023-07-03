藍委：外長大小眼 獨厚執政黨

英國國會近期公開議員額外收入申報，揭露台灣當初花費約台幣三百五十萬元邀請英國前首相、現任下議員特拉斯訪台。國民黨立委陳以信批評，他曾要求外交部說明相關經費，但政府始終保密，不肯對外說明，現在由外國主動公布，民眾情何以堪。

至於邀請特拉斯來台的兩岸交流遠景基金會，名義上是財團法人，實際性質卻更接近政府的外圍組織，為具有濃厚官方色彩的智庫；美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）去年訪台，有媒體指其演講費用為十五萬美元，折合台幣四百多萬元，也是由遠景基金會全額負擔。

陳以信認為，邀特拉斯來訪畢竟是用公帑，不但錢要花在刀口，更要讓朝野各黨雨露均霑，而不是獨厚執政黨。他批外交部長吳釗燮是大小眼，除特拉斯訪立法院行程外，未另外安排與在野黨主席會面，有失公平。

民進黨立委劉世芳則說，在兩岸緊張的時刻，台灣可以請到英國前首相來台，是繼柴契爾（Margaret Thatcher）來訪多年以後才有的難得機會，三百多萬元的花費尚可接受。她也指出，特拉斯訪台，不只是晉見蔡英文總統、拜訪外交部，同時也到立法院與朝野各黨立委交流，沒有大小眼的問題。