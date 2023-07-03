特拉斯訪台 英揭我方花費350萬

英國前首相、現任下議員特拉斯（Liz Truss）五月間受邀訪台，發言力挺台灣。英國近期公布國會議員的額外收入，其中載明特拉斯訪台演講，及訪台期間的交通、住宿等，都由具濃厚政府色彩的財團法人兩岸交流遠景基金會和外交部埋單，總額九萬英鎊，約為台幣三百五十萬元。

特拉斯於今年五月十六日至廿日訪台，是繼柴契爾（Margaret Thatcher）夫人來訪多年以後，再度訪問台灣的英國前首相。她不但應遠景基金會邀請在台北君悅飯店發表演說，並在演說後出席公開記者會接受媒體提問，也在訪台期間晉見蔡英文總統。

針對特拉斯來台，有媒體日前也向外交部詢問經費細節，外交部則回應說，相關費用均依照我國邀訪外賓規定辦理。

而根據外交部今年度預算書，外交部早規畫將在今年擴大推動邀訪外賓，預訂邀請二三六八人次外賓訪台交流，較去年度增加約三百人次，預算規模也從三點七億元再增五六○○萬元，達到近四點三億元，經費將用於接待歐洲、北美、拉美、聯合國和國際組織及國際NGO人士來台訪問交流，包括機票、膳宿、國內交通費和保險等。

特拉斯過去一直被外界視為對中國的強硬派，並在擔任英國首相期間，一度希望將中國視為英國的威脅（threat）而非現行的體制性競爭對手（systemic rival）。她在五月演說中對台灣表達強烈認同，批評中國作為威權體制，對自由民主的價值造成威脅，認為台灣面臨中國威脅，自由陣營應主動採取行動，否則「沒有自由的民主，什麼都不是」，並強調「你們的未來就是我們的未來」。

特拉斯也在演說中提及，在經濟上，應該建立一個經濟北約組織（economic NATO），聯合支持自由與民主國家合作。她表示，過去在冷戰中，西方國家亦設有「輸出管制統籌委員會」來面對蘇聯，現在也應該採行相同的辦法來面對中國，來決定西方國家的科技出口、經貿和投資。

然而，特拉斯看似力挺台灣，卻不是「免費」相挺。英國國會近期秉持透明公開的精神，公布國會議員的額外收入，內容指出，特拉斯受邀到台灣演講，獲得來自遠景基金會八萬英鎊的收入（約台幣三百一十萬元）；而她訪台的機票錢，以及在台期間的住宿費等，合計為一萬八四一英鎊（約台幣四十萬元），則由台灣外交部埋單。