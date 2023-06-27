民眾黨發言人護航柯文哲說「狗很可愛」 綠委酸辛苦了

台灣民眾黨主席柯文哲前天說，民進黨主席賴清德每天放狗咬人，民進黨立委洪申翰今天說，民眾黨發言人楊寶楨護航柯文哲的「放狗咬人論」，硬凹成「狗其實很可愛」，民眾黨有這樣的主席，發言人一定很難做。

洪申翰今天透過新聞稿指出，昨天晚上有政論節目主持人詢問詢問楊寶楨，「你覺得主席講這樣的話合適嗎？」楊寶禎回應「的確大家的解讀會不太一樣，但一方面當然有些人會覺得狗是一個辱罵的詞，那但是很多家裡有養狗，又覺得很可愛這個寵物」。

接著，楊寶楨反覆強調「大眾對狗的定義其實不太一樣」、「所以他（柯文哲）那時候並沒有去指名道姓說誰是狗，那後來有一些立委自己跳出來對號入座，其實我們自己也有一點慌張，想說為什麼要對號入座。」

洪申翰表示，楊寶楨在節目上護航柯文哲的「放狗咬人論」，硬凹成「狗其實很可愛」，自己想要跟楊寶楨說一聲辛苦了，看到她在節目上凹得這麼辛苦又這麼心虛，「我知道你已經盡力了，這不是你的錯，你們有這樣的主席，發言人一定很難做。」

洪申翰也說，希望柯文哲不要再逼他的發言人出來硬凹了，「不要再逼他們再出來幫你擦這種屁股，請給年輕人有尊嚴的工作。」

洪申翰感嘆，他看到楊寶楨護航，其實不會生氣，只是覺得感嘆，同為年輕世代，有人理性分析政治言論，有人只能護航美化粗俗言論，民眾黨的素質社會大眾都看在眼裡，「楊發言人這麼盡力硬凹，真的辛苦了。」