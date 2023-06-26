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黃國昌嗆民進黨與黑道勾結 館長號召民眾7／16走上凱道

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
網紅「館長」陳之漢（右二）、前立委黃國昌（右一）上午在總統府前舉行記者會，宣布將在凱達格蘭大道前舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，以「司法正義」、「居住正義」為訴求，號召民眾今年7月16日走上凱道遊行，並送邀請函給蔡英文總統，讓蔡英文總統、副總統賴清德聽到人民的心聲。記者蘇健忠／攝影
網紅「館長」陳之漢（右二）、前立委黃國昌（右一）上午在總統府前舉行記者會，宣布將在凱達格蘭大道前舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，以「司法正義」、「居住正義」為訴求，號召民眾今年7月16日走上凱道遊行，並送邀請函給蔡英文總統，讓蔡英文總統、副總統賴清德聽到人民的心聲。記者蘇健忠／攝影

時代力量前立委黃國昌、網紅館長陳之漢今天表示，他們將在7月16日舉辦公平正義救台灣活動，邀請蔡英文總統、民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜以及民眾黨總統參選人柯文哲出席。

黃國昌與陳之漢上午在總統府前舉行記者會，黃國昌說，他們要號召所有認同這場集會的人，7月16日下午2時聚集凱達格蘭大道，希望能夠讓政府聽到人民的心聲。

黃國昌表示，2016年5月20日，當時他跟許多熱情的台灣人民，大家聚集在這個地方，慶祝蔡總統就任，聆聽就職演說，相信許多台灣人民跟他有相同的記憶，當蔡總統提到司法改革的時候，現場掌聲如雷。

黃國昌說，當時大家都充滿感動與期待，7年的時間過去，司法改革四個字不見了，人民的痛苦沒有不見，人民對於司法的失望沒有不見，現在人民面臨黑金、槍毒、詐騙與權貴司法，還有政客與黑道勾結。

黃國昌表示，他們沒有辦法再忍耐下去，當這個政府喊出要終結黑金、贏回正義，民進黨的政客、權貴不僅跟黑道相互勾結，甚至還有人跟老大鞠躬哈腰，表現得像個小弟一樣，不惜犧牲國家利益，都要幫助黑道圍事。

黃國昌指出，民進黨告訴人民要打詐，結果打詐辦公室可以剪綵三次，最前端該管制的金管會、國家通訊傳播委員會及數位部，能拖就拖，能混就混，還有民進黨政治人物，接受詐騙集團的豢養，請問這是哪門子的清廉、勤政、愛鄉土，還說要跟黑道宣戰。

黃國昌說，蔡總統過去曾經說過，如果人民對政府有不滿，可以大聲地說，如果聽不見可以再大聲一點，希望所有認同司法要公平、居住要正義的朋友，大家可以一起站上凱達格蘭大道，讓政府聽到人民的心聲。

黃國昌表示，他們今天向蔡總統遞出邀請函，希望誠摯地邀請蔡總統，當天能夠出席這場疾患，請總統傾聽人民的心聲，更是讓蔡總統有機會可以面對大家，進而回應這場集會的訴求。

黃國昌 司法改革 黑道

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