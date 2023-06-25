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無台灣選手取消行程？戴資穎羽球奪冠「蔣萬安竟缺席」 北市府還原真相

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。圖／報系資料照
台北市長蔣萬安。圖／報系資料照

台北市長蔣萬安原本今天下午出席台北羽球公開賽決賽，不過昨天晚間臨時取消，並表示評估今天下午的「2023台北羽球公開賽」決賽無台灣選手出賽，故市長取消原行程，改為中午出席光大寮聚保宮環島祈安遶境，與民眾黨主席柯文哲同台，遭民進黨議員顏若芳今天在臉書批蔣市府太扯，丟臉虫到全世界，「難道戴資穎不是台灣人？」

北市府副發言人蔡畹鎣表示，媒事組24日晚間於媒體群組發佈行程更動通知，是指原訂出席時段（15：30至16：00）無台灣選手出戰，其他時間蔣市長已有行程安排故無法出席，因此取消該行程，並非指全日無台灣選手。

蔡畹鎣提到，蔣萬安市長晚間致電戴資穎祝賀，並感謝小戴把冠軍獎項留在台北，成為賽史上首位五冠女單選手。雖然今日另有行程無法到場邊打氣，但上次奧運期間有守在電視機前加油。戴資穎除了感謝蔣市長的祝福，也將致贈市長一支簽名球拍做紀念。

顏若芳今天在臉書表示，2023台北羽球公開賽決賽今天落幕，戴資穎力克世界好手衛冕成功，奪下個人賽史第五冠，許多國人都於有榮焉，副總統賴清德也有到現場一同慶賀。

顏說，但現場卻沒有看見市長蔣萬安的人影，原因竟是市府說「決賽沒有台灣選手」所以市長不參加，議員批實在太扯，難道蔣萬安市長不認識台灣羽球天后戴資穎？還是認為戴資穎不會奪冠？

顏批評，連賴清德都有到現場慶賀，身為地主的蔣萬安卻竟然出這種包，是不敢跟賴清德同台？還是要放棄侯友宜，選擇藍白合，與柯文哲同台？顏說，「蔣萬安市長，你用沒有台灣選手參賽的理由不出席台北羽球公開賽，真的是丟臉到全世界了！」

市長蔣萬安原今下午要出席台北羽球公開賽決賽，昨天臨時取消，並表示評估是「2023台北羽球公開賽」決賽無台灣選手出賽，引發議員砲轟扯，戴資穎不是台灣人？圖／引用自顏若芳臉書
市長蔣萬安原今下午要出席台北羽球公開賽決賽，昨天臨時取消，並表示評估是「2023台北羽球公開賽」決賽無台灣選手出賽，引發議員砲轟扯，戴資穎不是台灣人？圖／引用自顏若芳臉書

蔣萬安 顏若芳 蔡畹鎣

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