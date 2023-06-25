有信心市府派拿下北農總經理？蔣萬安：依程序進行

台北農產運銷公司將進行人事改選，對於「市府派」能否拿下總經理寶座，台北市長蔣萬安表示，皆依相關程序進行，會找專業、穩定供需、確保消費者與農民權益的人才。

北農26日上午將開股東會，投票選23席董事，再選出7席常務董事，由常務董事互選決定董事長，確定董事長人選後，將由董事長推派總經理且人選須經董事會同意。

民進黨台北市議員簡舒培曾表示，研判北農董事長由前金門縣長楊鎮浯接任，至於總經理人選包含前雲林縣農業處長吳芳銘、雲林縣前機要秘書陳志揚等人；若北農董事會最終通過相關人選，就間接證明蔣萬安曾與雲林縣前縣長張榮味溝通合作要搶攻北農。

蔣萬安今天出席光大寮聚寶宮全台祈安遶境大直明山寺福天宮接駕大典，會後接受媒體聯訪時被問及此事。

蔣萬安說，北農人事都是根據過去的專業和經驗，盼擴大經營績效、穩定供需，確保消費者和農民的權益；至於北農總經理有無信心由市府派拿下，蔣萬安僅表示依照相關程序進行。

另外，媒體問及台北大巨蛋被指每場租借金要新台幣100萬元，議員質疑每年有40場比賽是空話，並問蔣萬安是否會要求業者降價。

蔣萬安回應，大巨蛋是可以容納4萬人的大型場館，也是大規模的室內棒球場，未來不管是大型棒球賽事或是各項藝文活動，市民都非常期待。市府會努力爭取經典賽、亞錦賽、U12、U23等國際賽事；而契約部分已經跟業者簽訂，現在還在進行相關審查，使用執照還沒發，希望能夠照市府預定的期程進行。