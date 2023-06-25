快訊

台北羽賽／黑馬之旅留亞軍 蘇力揚男單無緣留冠仍創最佳

新北樹林潭興街住宅火警搶救中 不確定有無人員受困

房市一片死寂！案場來客數大減 僅這縣市穩住陣腳

有信心市府派拿下北農總經理？蔣萬安：依程序進行

中央社／ 台北25日電

北農產運銷公司將進行人事改選，對於「市府派」能否拿下總經理寶座，台北市長蔣萬安表示，皆依相關程序進行，會找專業、穩定供需、確保消費者與農民權益的人才。

北農26日上午將開股東會，投票選23席董事，再選出7席常務董事，由常務董事互選決定董事長，確定董事長人選後，將由董事長推派總經理且人選須經董事會同意。

民進黨台北市議員簡舒培曾表示，研判北農董事長由前金門縣長楊鎮浯接任，至於總經理人選包含前雲林縣農業處長吳芳銘、雲林縣前機要秘書陳志揚等人；若北農董事會最終通過相關人選，就間接證明蔣萬安曾與雲林縣前縣長張榮味溝通合作要搶攻北農。

蔣萬安今天出席光大寮聚寶宮全台祈安遶境大直明山寺福天宮接駕大典，會後接受媒體聯訪時被問及此事。

蔣萬安說，北農人事都是根據過去的專業和經驗，盼擴大經營績效、穩定供需，確保消費者和農民的權益；至於北農總經理有無信心由市府派拿下，蔣萬安僅表示依照相關程序進行。

另外，媒體問及台北大巨蛋被指每場租借金要新台幣100萬元，議員質疑每年有40場比賽是空話，並問蔣萬安是否會要求業者降價。

蔣萬安回應，大巨蛋是可以容納4萬人的大型場館，也是大規模的室內棒球場，未來不管是大型棒球賽事或是各項藝文活動，市民都非常期待。市府會努力爭取經典賽、亞錦賽、U12、U23等國際賽事；而契約部分已經跟業者簽訂，現在還在進行相關審查，使用執照還沒發，希望能夠照市府預定的期程進行。

北農 蔣萬安 雲林

延伸閱讀

北農將變天？陳吉仲批韓國瑜讓農民像下賭 蔣萬安曝改選關鍵

柯文哲、蔣萬安出席光大寮聚保宮環島祈安遶境

陳水扁斷言未來蔣萬安一定選總統 本尊回應了

陳水扁訪王世堅 柯文哲有勝算仍賭賴清德贏、台灣派最後對手蔣萬安

相關新聞

遭批配合大陸政治起舞 饒慶鈴反擊陳吉仲：民間認為最不適任部會首長

農委會主委陳吉仲昨臉書發文，指台東縣長饒慶鈴配合對岸政治起舞，饒慶鈴昨說明後，她今天下午也在臉書，以「穿著國王新衣的陳吉...

撿到槍？北農改選 陳吉仲今秀數據諷韓國瑜任職時「菜土菜金」

農委會主委陳吉仲暨昨天在臉書發文批台東縣長繞慶鈴「配合中國起舞」，他今天發文以北農前總經理韓國瑜為例，指專業經營才能改變...

北農將變天？陳吉仲批韓國瑜讓農民像下賭 蔣萬安曝改選關鍵

台北農產運銷公司經營權變天？明天董事會將選出新任董事長，並將召開臨時董事會選出新任總經理。對於農委會主委陳吉仲在臉書發文...

北農人事改選 陳吉仲：專業經營才能改變菜土菜金

台北農產運銷公司26日將進行人事改選。農委會主委陳吉仲今天以翁震炘、韓國瑜任總經理期間蔬菜批發價格變動數據表示，專業經營...

拜登稱習近平獨裁者之前 應先想想美國扶持的獨裁政權有多少

美國總統拜登稱大陸國家主席習近平是獨裁者，拜登說這番話前，應該先想想近代歷史上的美國是如何在全球恣意橫行，是多麼蠻橫野蠻。美國的霸道，是全球無一倖免，美國為了其自身利益，過去陰謀推翻他國合法政府，扶持符合美國利益的獨裁者不知凡幾，美國白宮更是樂此不疲支持獨裁者。 美國在伊朗、智利策動政變，乃至在全球，扶植親西方勢力獨裁者，尼加拉瓜蘇慕薩獨裁政權是美國長年大力支持，蘇慕薩被人民推翻後，怒不可遏的美國，就在尼加拉瓜外海放水雷，支持叛軍顛覆尼加拉瓜合法政府，美國的陰謀橫行全球，全球都躲不掉美國顛覆的毒手，這種危害比起北京的獨裁，不知道誰比較危險。

馬邀陸生訪台 教部要大學提維安計畫 專家：技術性杯葛

前總統馬英九邀北京、清華、復旦、武漢、湖南大學五校陸生7月來台交流，被蔡政府技術卡關，迄今仍難以成行。教育部發文要求台大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦