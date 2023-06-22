不能生病的年代6／護理師出走1700人 最討厭聽共體時艱

新冠疫情後，醫護人力不足問題浮上檯面，近日幼兒園餵藥疑雲，新北市府喊話幫全台幼童採檢巴比妥，中央要新北「注意醫療量能、急診人力不足」，然而中央這番話，看在眾護理師眼裡很不是滋味。工會批評，護理勞動環境長期辛苦、薪資條件差，自去年底至今已超過1700多位護理師離職，且護理師最討厭聽到就是「共體時艱」。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，有別以往大專院校護理科系幾乎滿招，近年護理系招不滿、醫院招不到護理師、護理師持續離職，因為醫療環境對護理師不友善，無法吸引新鮮人加入，其實醫院大可以透過加薪，改善護理師薪資水平，但高層稱沒賺錢，要大家「共體時艱」，卻頻蓋新大樓。

據勞基法規定，勞工每天工時不超過8小時，每周不超過40小時，多餘須給加班費。陳玉鳳說，部分醫療機構無視法規，用「負時數」等結算制度，例如今天少上4小時，就登記「負4」負時數，若加班6小時則登記「加6」，來回抵銷後時數變「加2」，醫院此做法除無視護理師勞權，且因為制度模糊，不斷有工會會員發生勞資爭議，醫院不願如實給加班費，且拿不出打卡紀錄單，嚴重侵害護理師勞動權益。

陳玉鳳說，一般護理師月薪大約3.6萬元至4.5萬元，若加上夜班費、加班費，頂多到5、6萬元。而居家服務員月薪有四萬初，且幾乎都是上白天班8小時，換算每小時工資約200至250元起跳，若加上加班費，月薪可達6萬。

她表示，每個人薪資本就有高低差，但考績、獎勵金機制若未透明化，在惡劣的護理環境，最後淪為主管喜好，甚至職場霸凌，醫院給這樣的薪資與待遇很難留住護理人才，最後倒霉的就是病人。