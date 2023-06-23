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監院：余正煌洩密案沒司法問題 不代表沒行政違失

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
針對重啟調查余正煌舊案，監察委員高涌誠表示，該案是關於余正煌在調查局執行公務時，涉及其職務相關的調查案件，與「林智堅論文案」無關。圖／聯合報系資料照片
針對重啟調查余正煌舊案，監察委員高涌誠表示，該案是關於余正煌在調查局執行公務時，涉及其職務相關的調查案件，與「林智堅論文案」無關。圖／聯合報系資料照片

監察院近來調查一起新竹市調查站調查官余正煌舊案，被指為新竹市長林智堅論文抄襲案「秋後算帳」。調查該案的監察委員高涌誠表示，該案是關於余正煌在調查局執行公務時，涉及其職務相關的調查案件，一來與林智堅論文案無關，再者並非單獨立案，是監院數件調查局案件中的一案，均合理行使監察權，並無政治動機。

據悉，該案緣起於調查局檢舉黑函滿天飛，經過監院初步過濾後，選定了較有具體事證的幾案立案調查，余正煌洩密案正是其中一案。包括部長層級、調查局長都已赴監院完成約詢，並表達肯定監察基於證據調查的態度。

據了解，監院也已展開對這些案件當事人的約詢作業，但關於是否約詢余正煌卻在內部有不同意見，有監委考量到余正煌曾捲入林智堅論文案的特殊身分，若把他找來監院約詢，恐節外生枝，引發不必要的政治效應，屆時將有理說不清；因此，最終監院決定，請余正煌以書面方式提出對該案的說明。

關於余正煌洩密案在檢方已結案，監院卻再度調查的質疑，監院人士表示，監院是針對有無行政違失進行調查，該案在司法層面的認定會作為參考，但並不影響監察權行使，目前調查中的調查局數案，也有同樣情況的案例；且在司法過關，最終被認定有行政違失的案件，在監院比比皆是，「沒有司法問題，不代表沒有行政違失，這是兩個概念」。

余正煌 林智堅 司法 論文抄襲 監察院

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