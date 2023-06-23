冷眼集／林智堅論文門難落幕 監院忙追殺

新竹市前市長林智堅爆出台大碩士論文抄襲快一年了，這一年歷經林智堅否認、退選、道歉，再到民進黨去年底選舉大敗，指導老師、國安局前局長陳明通卸任，一場「全黨救一人」荒謬戲碼戲看似落幕，對被捲入這起事件的余正煌來說卻沒有結束；余沒有鎂光燈關注、沒有黨的保護傘，逃得了「秋後算帳」？

余正煌因碩士論文與林智堅雷同度甚高而被捲進抄襲風波，身為一名調查官，他原本選擇低調，終因不甘被踐踏而出面說明。但「恩師」陳明通至今強調林智堅是「世紀大冤案」，不願承認自身瑕疵，未來會持續平反，還林清白，也讓余的處境更顯孤單、難堪。

林智堅、余正煌在本月九日達成和解，但不僅檯面下仍暗潮洶湧，從林智堅出庭時，不在現場的律師操作聲明等事件，皆可見到林智堅運作痕跡未減。反觀，余正煌從事發後被調內勤、考績打乙等，甚至連監察院也加入調查，就算監察院宣稱行使監察權、無政治動機，恐怕很難不被解讀「政治追殺」。

調查局無論是內部鬥爭、升遷卡位，都可見黑函滿天飛。監察院每年接到的黑函不計其數，本次調查余正煌案，更是來自多年前一起調查局政風室早已結案的黑函攻擊，監委自然可稱「沒有司法問題，不代表沒有行政違失」捍衛調查權，但新竹市調查站趁林智堅案發生時，向高檢署、調查局高層投訴未被理會，轉向監察院檢舉時，卻獲監委高涌誠承辦，在此敏感時機之下，只是偶然嗎？

蔡總統在執政七周年記者會中，聲稱執政團隊「懂反省」。既然論文抄襲案已經還給余正煌清白，當初下令全黨力挺林智堅的蔡總統，仍欠全民一句道歉，究竟要不要還？論文案衍生的政治性查案，也該適可而止吧？