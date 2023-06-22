浪漫台三線藝術季華山劇場揭幕 蔡英文出席開幕

翻肚的魚群被洶湧的潮水沖刷上岸，頓時死魚連片，成岸的延伸，漁民不知所以，還慶幸是老天賜福，紛紛感激上天，將浮魚打包回家食用，殊不知竟是噩夢的開端。 2016年4月，位於越南中北部地區河靜省的永安港，附近海域出現大批死魚。接下來，不但打撈食用的漁民爆出噁心中毒的現象，更有潛水伕下海作業後竟無故暴斃，種種跡象皆顯示海域遭到嚴重汙染，矛頭更指向左近的台塑河靜鋼鐵廠。...

2023-06-22 18:30