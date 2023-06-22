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浪漫台三線藝術季華山劇場揭幕 蔡英文出席開幕

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
第二屆浪漫台3線藝術季正式在台北華山劇場開幕，蔡英文總統到場主持開幕儀式，致詞時表示「浪線術季跨越北台灣的五個市，是台灣最大區域的藝術盛典，而「浪漫台三線」更是國家重要政策中，最有溫度、最觸動人心、最有文化態度的創生計畫。記者林俊良／攝影
第二屆浪漫台3線藝術季正式在台北華山劇場開幕，蔡英文總統到場主持開幕儀式，致詞時表示「浪線術季跨越北台灣的五個市，是台灣最大區域的藝術盛典，而「浪漫台三線」更是國家重要政策中，最有溫度、最觸動人心、最有文化態度的創生計畫。記者林俊良／攝影

第二屆浪漫台3線藝術季今天正式在台北華山劇場開幕，大型藝術創意裝置、客家金曲歌手群聚、跨5縣市台三線在地美食市集，六月24日到八月27日共65天展期，91組作品藝術食翻轉線客庄印象。

蔡英文總統晚上到場主持開幕儀式，致詞時表示「浪線術季跨越北台灣的五個市，是台灣最大區域的藝術盛典，而「浪漫台三線」更是國家重要政策中，最有溫度、最觸動人心、最有文化態度的創生計畫。這次在客家委員會、總策劃及三大策展團隊的精心籌劃下，有超過7國藝術家的參與，有91件各跨界術作的作品，更有超過100場文化活動，讓浪漫台三線沿線的客家小鎮，將如同本屆主題「Falabidbog花啦嗶啵」一樣，繽紛多彩·魅力全開。行政院副院長鄭文燦、客家委員會主委楊長鎮、桃竹苗中各縣市的代表，共同按下象徵啟動這趟路旅行的方向盤、喇叭，正式宣布第2屆浪漫台3線藝術季展開。

第二屆浪漫台3線藝術季正式在台北華山劇場開幕，大型藝術創意裝置、客家金曲歌手群聚、。蔡英文總統到場主持開幕儀式，致詞時表示「浪線術季跨越北台灣的五個市，是台灣最大區域的藝術盛典，而「浪漫台三線」更是國家重要政策中，最有溫度、最觸動人心、最有文化態度的創生計畫。記者林俊良／攝影
第二屆浪漫台3線藝術季正式在台北華山劇場開幕，大型藝術創意裝置、客家金曲歌手群聚、。蔡英文總統到場主持開幕儀式，致詞時表示「浪線術季跨越北台灣的五個市，是台灣最大區域的藝術盛典，而「浪漫台三線」更是國家重要政策中，最有溫度、最觸動人心、最有文化態度的創生計畫。記者林俊良／攝影
第二屆浪漫台3線藝術季正式在台北華山劇場開幕，蔡英文總統（左四）與行政院副院長鄭文燦（右四）、客家委員會主委楊長鎮（左三）、桃竹苗中各縣市的代表，共同宣布第2屆浪漫台3線藝術啟動。記者林俊良／攝影
第二屆浪漫台3線藝術季正式在台北華山劇場開幕，蔡英文總統（左四）與行政院副院長鄭文燦（右四）、客家委員會主委楊長鎮（左三）、桃竹苗中各縣市的代表，共同宣布第2屆浪漫台3線藝術啟動。記者林俊良／攝影

台三線 蔡英文

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