海基會率團見證城市轉型 陳其邁：歡迎投資高雄
海峽交流基金會於6月19日至20日邀集大陸委員會、台商協會約100人共同參訪高雄，陸委會主委邱太三、海基會董事長李大維董事長一同參加，高雄市長陳其邁親自接待，並對於高雄近期重大經濟建設、投資環境及補助政策向來賓說明，歡迎台商回台投資高雄，市府一定會做企業最好後盾。
陳其邁表示，以楠梓產業園區科技新聚落為中心，南北連結高科、橋科、北高雄、仁武、大寮、亞灣等構築半導體S廊帶，去年高雄營利事業銷售總額達5.8兆元，成長率排在六都前段班。其中石化、鋼鐵產業高雄產值占全台6成，為扭轉高雄過去工業城市形象，連任後推動「淨零、數位」雙重轉型。
陳其邁還表示，中央看好亞灣發展潛力，今年6月宣布啟動「亞灣2.0智慧科技創新園區」計畫，從原本預計5年投入106.64億元擴增為7年170.39億元，預估將帶來超過500億元投資、創造4000多個就業機會。
此外，配合蔡英文總統「大南方、大發展」政策，自2021年吸引鴻海、仁寶、IBM、帆宣、義隆等超過130家國內外廠商進駐，以S廊帶尾端亞灣為據點發展5G AIoT，打造研發、資訊整合服務等企業旗艦聚落。
邱太三說，20年前與陳市長在立院共事，就對他的情勢研判精準與做事用心印象深刻。李大維也表示，見證高雄從工業轉型數位城市，將城市競爭力推升到6都第2，對企業投資誘因大增，未來高雄發展指日可期。
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