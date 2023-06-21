綠轟陸海峽論壇統戰台灣 陳玉珍：台也可辦類似論壇

中國大陸日前舉辦海峽論壇，當中亦邀請台灣青年學子參加，民進黨及親綠人士皆批評大陸在對台統戰。國民黨立委陳玉珍今日受訪表示，民進黨應鼓起勇氣，不必關起門來夜郎自大，可辦類似的論壇，例如「台灣論壇」，邀請大陸各界人士來台參加。

陳玉珍說，年輕人可能也真的都沒有去過大陸，實際上大陸的確資源比較多，她認為也不用擔心被當成統戰的樣板，反而覺得民進黨應該鼓起勇氣，也不要自己關起門來「夜郎自大」。應也辦一個類似的論壇，比如辦一個台灣論壇，廣泛邀請大陸各界的人到台灣來參加這個論壇，「我想以我們這邊的民主氛圍，也許可以反過來影響大陸的人民。」

陳玉珍提到，前總統馬英九不是要請50個大陸的大學生，過來台灣參訪，到各個大學參訪嗎？陸委會好像把這50名大學生當作蛇蠍猛獸，連區區50名大陸的優秀大學生都畏懼，政府怎麼樣帶領國家前進？所以不用害怕，不用擔心被統戰，事實上開大門走大路，邀請大陸人過來看看台灣這邊不一樣的氛圍，也不要畫地自限。