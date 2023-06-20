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國台辦宣布台灣釋迦恢復輸入 莊瑞雄：統戰、認知作戰

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國台辦今日宣布恢復進口台灣釋迦，民進黨立委莊瑞雄表示，中國大陸採購台灣農產品都歡迎，但此時宣布恢復進口釋迦，這是統戰跟認知作戰的一環。圖／聯合報系資料照片
國台辦今日宣布恢復進口台灣釋迦，民進黨立委莊瑞雄表示，中國大陸採購台灣農產品都歡迎，但此時宣布恢復進口釋迦，這是統戰跟認知作戰的一環。圖／聯合報系資料照片

海峽論壇大會落幕後，大陸國台辦今天宣布，海關總署決定自6月20日起恢復台灣釋迦輸入，輸大陸釋迦「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」。民進黨立委莊瑞雄表示，中國大陸採購台灣農產品都歡迎，但此舉明顯是政治操作，不開心就隨便找理由禁止輸入，開心就解禁，選在海峽論壇後宣布，還趁機宣傳兩岸一家親，這是統戰、認知作戰。

國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，一段時間以來，中國國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴等人士多次向大陸有關方面表達恢復台灣番荔枝（即釋迦）輸入大陸的強烈願望，並組織業者進行整改，改善產品品質，確保輸往大陸番荔枝安全，近期台東縣也提供部分業者的整改情況，起恢復輸入台灣釋迦，但須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。

莊瑞雄表示，中共在海峽論壇後馬上宣布，這是給國民黨副主席夏立言跟國民黨的回饋，對於大陸採購台灣農產品歡迎，可以增加農民收益，但很明顯這是政治操作，到底有沒有蟲害影響食品衛生是科學，不是辦一場海峽論壇就神功護體，病蟲害都不見了。

莊瑞雄認為，中共此舉是兩岸一家親的統戰及認知作戰，做球給國民黨，鬥爭民進黨，哪有海峽論壇開完，農產品檢查都合格，顛覆以往，如果真的兩岸一家親，就不要因為政治因素對農民百般刁難。

海峽論壇 釋迦

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