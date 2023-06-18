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蔡英文總統 明接見波蘭跨黨派議員

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統。記者潘俊宏／攝影

波蘭眾議院外委會副主席芭菟煦（Barbara Bartuś）率團訪問台灣，總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，總統府表達誠摯歡迎之意，蔡英文總統明天上午接見訪問團，就雙方共同關注之議題深入交換意見。

Kolas說，這是芭菟煦副主席首度訪問台灣，訪團成員尚包括波蘭眾議院議員卡斯彼協克（Mieczysław Kasprzak）、沈妮珣（Joanna Senyszyn）、多瑞瓦斯基（Bartłomiej Dorywalski）、葛爾瑪提卡（Michał Gramatyka）、雅妮絲卡（Maria Małgorzata Janyska）、克里伊（Andrzej Kryj）、圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）及沃爾華斯（Robert Warwas）等9位跨黨派國會議員，充分展現對台灣的高度關注與支持。

Kolas表示，這是繼去年12月波蘭國會波台國會小組安鄒（Waldemar Andzel）主席率團訪台後，再度有包含兩位副主席在內的波台國會小組訪團來台灣訪問。在疫情期間，波台國會小組積極促成波蘭政府捐贈我國40萬劑AZ疫苗，這份情誼讓台灣人民深受感動，雙方共同攜手度過全球疫情，更成為國際互助合作的防疫典範。

Kolas指出，今年4月，波台國會小組93位跨黨派參眾議員發表聯合聲明，支持台灣國際參與。俄烏戰爭爆發之後，台灣與波蘭也攜手合作，透過捐贈物資、募款等實際行動，提供波蘭境內的烏克蘭籍難民人道援助。

Kolas 表示，台灣與波蘭共享民主、自由、人權等普世價值，近年來也在各領域有實質的合作交流。期盼透過這次訪問，讓台波民主夥伴關係更加堅實緊密，共同攜手強化全球民主韌性，為世界民主發展貢獻良善力量。

波蘭 議員 蔡英文 Kolas Yotaka

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