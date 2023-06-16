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台灣與宏都拉斯FTA年底終止 外交部：研議啟動終止程序

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
外交部。圖／聯合報系資料照
外交部。圖／聯合報系資料照

外交部今天晚間六點多透過新聞稿證實，台灣已在6月12日接獲宏都拉斯駐WTO代表團通知，退出「台灣、薩爾瓦多、宏都拉斯自由貿易協定」（FTA），依規定自180日後生效。外交部對宏方函中稱「承認世界上僅一個中國的原則，台灣是中國領土不可分割的一部分」表達嚴正譴責。

外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是現狀；對於宏都拉斯政府通知退出FTA，罔顧兩國多年友誼，背棄盟友，且來函內容極不尊重我國主權，外交部表達強烈抗議。

外交部指出，根據台薩宏FTA第18.05條「退出」條款規定，除締約國另有協議外，退出應於締約國一方通知締約國他方180日後生效。外交部將依據該條款，與經濟部共同研議啟動終止台宏FTA相關後續程序。

外交部 FTA 宏都拉斯

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