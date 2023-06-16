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影／沈慧虹求官案開庭 吳子嘉稱柯文哲出庭作證「確實有推薦她」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
柯文哲開庭後首先步出地檢署，面對媒體並未多表示意見。記者巫鴻瑋／攝影
柯文哲開庭後首先步出地檢署，面對媒體並未多表示意見。記者巫鴻瑋／攝影

美麗島電子報董事長吳子嘉去年選前爆料新竹市前副市長沈慧虹向台北巿前巿長柯文哲「求官」，沈慧虹因此提告吳子嘉違反選罷法，今上午在新竹地檢署開庭，柯文哲被傳喚出庭作證，柯與沈庭後皆不發表意見快步離去，吳子嘉倒是受訪稱柯在庭上證實「確實有推薦她（沈）到北市府任職」。

吳子嘉步出地檢署時表示，柯文哲今天以證人身分出庭，柯在庭上有確實證明與沈慧虹當時在台北市政府有見面，吳子嘉稱「柯市長確實有推薦她（沈慧虹）到台北市政府任職」，吳說這些都是事實。

吳子嘉指出，柯文哲當時有推薦沈慧虹擔任台北市政府的官員，但沈慧虹並沒有清楚回應。

今天上午9點開庭，柯文哲一早8點就抵達新竹地檢署，隨後沈慧虹也在8點40分抵達，吳子嘉與黃暐瀚則在10分鐘後也乘計程車，並快速步入地檢署，幾人在開庭前都未面對鏡頭發言。

偵查庭到9點40分結束，柯文哲第一個步出地檢署，面對媒體提問是否有跟沈慧虹見到面，柯文哲僅回應「有」，其餘並未多談，但卻頻頻回頭，還向現場記者表示「沈慧虹和黃暐瀚在後面，請大家不要放過他們」，對於是否沈慧虹有求官一事，柯大聲嘆了口氣後，隨後快步上車離開。

沈慧虹不久也步出地檢署，但不願受訪，快步離開。黃暐瀚與吳子嘉則是最後一同走出地檢署，不過黃暐瀚稱自己今天是以證人身分出庭，並未接受媒體訪問，吳子嘉則是停下腳步，說明庭上情形，還強調自己全程在庭上聽柯文哲作證。

沈慧虹穿著灰色套裝，庭後從地檢署側面快步離開現場。記者巫鴻瑋／攝影戶
沈慧虹穿著灰色套裝，庭後從地檢署側面快步離開現場。記者巫鴻瑋／攝影戶
黃暐瀚（左1）與吳子嘉（左2）一同出庭，吳子嘉自嘲自己是專業被告。記者巫鴻瑋／攝影
黃暐瀚（左1）與吳子嘉（左2）一同出庭，吳子嘉自嘲自己是專業被告。記者巫鴻瑋／攝影

沈慧虹 吳子嘉 柯文哲

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