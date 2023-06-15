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監院：檢察官偵辦「張靜案」違反正當法律程序

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院今天表示，檢察官偵辦「張靜案」違反正當法律程序，要求法務部檢討改進。本報系資料照
監察院今天表示，檢察官偵辦「張靜案」違反正當法律程序，要求法務部檢討改進。本報系資料照

監察委員王美玉、郭文東今天表示，台東地檢署偵辦律師張靜涉嫌妨害秘密罪，檢察官對律師事務所發動搜索，並扣押律師事務所內電腦等物品，涉及律師與當事人間秘匿特權與偵查真實發現如何平衡，尊重憲法法庭判決，但傳喚、拘提張靜，違反正當法律程序，要求法務部檢討改進。

監察院司獄委員會昨天通過該案調查報告指出，台東地檢署偵辦張靜律師涉嫌妨害秘密罪，檢察官聲請羈押，但台東地方法院認為檢察官未以「被告」身分傳喚而拘提張靜，本案檢察官核發傳票、拘票不合法定程序而裁定駁回。刑事訴訟法第71條雖未強制規定必須於傳票上記載身分別，但被告身分的註記是涉及被告諸多重要權利及程序正當問題，不可因警詢時警察以被告身分詢問，或偵查中檢察官有為被告權利之告知，即可謂傳票中不需記載被傳喚人之身分。

監委表示，因現行傳喚被告、告訴人、被害人均使用刑事傳票，應於現行傳票欄位記明被傳喚人身分或傳票例稿予以修正，於例稿格式欄位載明「被告」2字，避免爭議。

檢察官 張靜 監察院

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