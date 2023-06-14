悠遊卡興櫃蔣萬安稱驚訝令徹查 前董座千字文打臉市府

台北市前市長柯文哲卸任前火速讓悠遊卡公司興櫃，引發市長蔣萬安不滿直言很驚訝，認為這是政治ABC不應卸任前做出重大決策，質疑決策草率令秘書長嚴查，有不法送政風。前董事長陳亭如今天則以千字文在臉書反擊，表示蔣市長與秘書長去年剛上任12月26日（未正式掛牌時），及今年1月11日都有請悠遊卡公司到市府做過2次的興櫃專案報告，她也親自參與第2次報告。

陳亭如說，蔣市長、秘書長、交通局長及市府顧問都分別都出席這2場會議，甚至2022年12月28日的興櫃前法說會，她也曾誠摯透過辦公室邀請市長，希望有榮幸得到致詞，後來也多次請公司補充資料；3月底離開前，她知無不言，簡報完整回應，從未隱瞞，市府應已對過程相當清楚。陳說，如果仍有未盡之處，相信公司仍會持續協助說明；她身為專業經理人，本就應為公司盡力到最後一天。

陳亭如今也提到，蔣市府當選後，沒人跟她確認交接日，甚至是在去職當天早上才被告知；這沒問題，身為專業經理人，她早已隨時準備好進退，5小時內淨空辦公室。

現在人在國外的陳亭如今天也表示，現在有人對她人格抹黑的口水，她想沒必要回應了；但興櫃一事，在股東們有共識下，帶領公司興櫃是嚴肅的事，過程與原因，她仍要嚴正說明。

陳說，同樣的原則，大家都知道電子支付下一個戰場是在跨境支付；同業無不摩拳擦掌；領導一家公司當然不能忽視外部競爭；三次出差，除了有具體斬獲，簽下日本最大電支PayPay MOU，也提升公司曝光度，獲得3個國際fintech純網銀的合作討論機會；她想，她只是無愧於職守到最後一天，也問問大部分經理人出差，都是辛苦時差中工作，實非好康。

至於當初興櫃整個過程與建議分析，陳說，身為法人代表均有正式書面報告，她知道興櫃是個重大決策，身為市府法人代表約2年，當然不會輕忽程序；除了多次市府會議報告討論，她當初更提交「市府法人董事建議書」正式公文，完整陳述背景法規及規劃原則。面對今朝市府、議會的質疑，只要是專業相關問題，她都虛心接受。