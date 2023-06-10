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圖輯／海安11號演習出動無人機、機器人 特勤人員高雄港攻堅

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
總統蔡英文今天南下高雄港視導「海安11號演習」，黑鷹直升機進行特勤人員高空吊掛攻堅，場面逼真。記者劉學聖／攝影
總統蔡英文今天南下高雄港視導「海安11號演習」，黑鷹直升機進行特勤人員高空吊掛攻堅，場面逼真。記者劉學聖／攝影

蔡英文總統今天南下高雄港視導「海安11號演習」，包括國安會秘書長顧立雄、海委會主委管碧玲及高雄市長陳其邁皆出席參與。蔡英文表示，台灣多年來致力於維護區域和平穩定，也積極強化危機處理應變能力，她要再次強調要維護台海和平，就要先強大自己，「我們越團結就越安全；台灣越安全，世界就越安全」。

海洋委員會海巡署112年「海安11號」演習今天舉行，操演動員海空兵力，並實施海巡特勤隊反恐演練等科目演練，今天中午在高雄港及愛河灣舉行陸域以及海域操演，陸域模擬人員遭綁架，運用裝甲車及突擊梯車強勢攻堅，而海域則模擬船隻遭恐怖份子挾持，海巡出動巡防艦艇以及突擊艇攔截包圍，更有黑鷹直升機搭載特勤人員執行攻堅任務，不但從直升機上高空垂降特勤人員救援，任務完畢後再利用繩索直接將特戰人員「吊離」，畫面精彩，也讓民眾看得大呼過癮。

蔡英文致詞時表示，為了持續強化海巡量能，政府從2018年起推動籌建海巡艦艇發展計畫，預計至2027年要陸續籌建各型艦艇共計141艘，海巡艦艇也停靠港口讓國人看到國艦國造的成果，並透過前瞻計畫預算籌購高科技裝備，提供空中、水上、水下救援能力，未來會持續運用科技，強化救援和防衛能力，並推動各項政策確保海洋及邊境安全，也為海洋永續發展開創新局。

總統蔡英文今天南下高雄港視導「海安11號演習」，黑鷹直升機進行特勤人員高空吊掛攻堅，場面逼真。記者劉學聖／攝影
總統蔡英文今天南下高雄港視導「海安11號演習」，黑鷹直升機進行特勤人員高空吊掛攻堅，場面逼真。記者劉學聖／攝影
蔡英文總統（右）今天南下高雄港視導「海安11號演習」。記者劉學聖／攝影
蔡英文總統（右）今天南下高雄港視導「海安11號演習」。記者劉學聖／攝影
總統蔡英文今天南下高雄港視導「海安11號演習」，黑鷹直升機進行特勤人員高空吊掛攻堅，場面逼真。記者劉學聖／攝影
總統蔡英文今天南下高雄港視導「海安11號演習」，黑鷹直升機進行特勤人員高空吊掛攻堅，場面逼真。記者劉學聖／攝影
總統蔡英文今天南下高雄港視導「海安11號演習」，黑鷹直升機進行特勤人員高空吊掛攻堅，場面逼真。記者劉學聖／攝影
總統蔡英文今天南下高雄港視導「海安11號演習」，黑鷹直升機進行特勤人員高空吊掛攻堅，場面逼真。記者劉學聖／攝影
總統蔡英文今天南下高雄港視導「海安11號演習」。記者劉學聖／攝影
總統蔡英文今天南下高雄港視導「海安11號演習」。記者劉學聖／攝影
海巡署在高雄港舉行「海安11號演習」，海巡無人機出動進行偵察。記者劉學聖／攝影
海巡署在高雄港舉行「海安11號演習」，海巡無人機出動進行偵察。記者劉學聖／攝影
海巡署在高雄港舉行「海安11號演習」，特勤人員攻堅擊退恐怖份子。記者劉學聖／攝影
海巡署在高雄港舉行「海安11號演習」，特勤人員攻堅擊退恐怖份子。記者劉學聖／攝影
海巡署「海安11號演習」，現場模擬貨輪遭恐怖份子劫持，特勤人員攻堅奪回。記者劉學聖／攝影
海巡署「海安11號演習」，現場模擬貨輪遭恐怖份子劫持，特勤人員攻堅奪回。記者劉學聖／攝影
海巡署在高雄港舉行「海安11號演習」，特勤人員攻堅擊退恐怖份子。記者劉學聖／攝影
海巡署在高雄港舉行「海安11號演習」，特勤人員攻堅擊退恐怖份子。記者劉學聖／攝影
海巡署「海安11號演習」，現場模擬貨輪遭恐怖份子劫持，特勤人員攻堅奪回。記者劉學聖／攝影
海巡署「海安11號演習」，現場模擬貨輪遭恐怖份子劫持，特勤人員攻堅奪回。記者劉學聖／攝影
海巡署「海安11號演習」，現場模擬貨輪遭恐怖份子劫持，特勤人員攻堅奪回。記者劉學聖／攝影
海巡署「海安11號演習」，現場模擬貨輪遭恐怖份子劫持，特勤人員攻堅奪回。記者劉學聖／攝影
海巡署在高雄港舉行「海安11號演習」，現場出動爆破機器人排除爆裂物。記者劉學聖／攝影
海巡署在高雄港舉行「海安11號演習」，現場出動爆破機器人排除爆裂物。記者劉學聖／攝影

海巡署 蔡英文 黑鷹直升機

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