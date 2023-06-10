圖輯／海安11號演習出動無人機、機器人 特勤人員高雄港攻堅
蔡英文總統今天南下高雄港視導「海安11號演習」，包括國安會秘書長顧立雄、海委會主委管碧玲及高雄市長陳其邁皆出席參與。蔡英文表示，台灣多年來致力於維護區域和平穩定，也積極強化危機處理應變能力，她要再次強調要維護台海和平，就要先強大自己，「我們越團結就越安全；台灣越安全，世界就越安全」。
海洋委員會海巡署112年「海安11號」演習今天舉行，操演動員海空兵力，並實施海巡特勤隊反恐演練等科目演練，今天中午在高雄港及愛河灣舉行陸域以及海域操演，陸域模擬人員遭綁架，運用裝甲車及突擊梯車強勢攻堅，而海域則模擬船隻遭恐怖份子挾持，海巡出動巡防艦艇以及突擊艇攔截包圍，更有黑鷹直升機搭載特勤人員執行攻堅任務，不但從直升機上高空垂降特勤人員救援，任務完畢後再利用繩索直接將特戰人員「吊離」，畫面精彩，也讓民眾看得大呼過癮。
蔡英文致詞時表示，為了持續強化海巡量能，政府從2018年起推動籌建海巡艦艇發展計畫，預計至2027年要陸續籌建各型艦艇共計141艘，海巡艦艇也停靠港口讓國人看到國艦國造的成果，並透過前瞻計畫預算籌購高科技裝備，提供空中、水上、水下救援能力，未來會持續運用科技，強化救援和防衛能力，並推動各項政策確保海洋及邊境安全，也為海洋永續發展開創新局。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言