聽新聞
test
0:00 / 0:00
頻傳族群歧視 柯文哲：應視原民文化為台灣文化一部分
台灣大學與台中一中等學校近日爆出歧視原住民族事件，民眾黨主席柯文哲今上午出席瑪家鄉前鄉長梁明輝新書發表會時指出，台灣本來就是移民社會，要建立共融社會，要把原民文化視為台灣文化一部分，大家有開闊的心情就能解決問題。
台大學生會日前舉辦言論自由月活動，有學生在校園內懸掛「火冒4.05丈」布條，嘲諷原住民族學生的升學加分制度，另外，台中一中學生在園遊會上以「烯環鈉」作為攤位飲品宣傳主題，遭質疑以諧音歧視原住民族，2件族群歧視事件引發熱議。
柯文哲表示，台灣本來就是移民社會，有客家人、新住民、原住民，還有外省人，移民社會有更大的包容，一起生活。住在台灣認同台灣就是台灣人，所以要建立共融社會 要把原民文化視為台灣文化一部分 因為原民文化讓台灣文化更豐富。
柯文哲說，梁明輝很有想法，跟他聊天後，才知道他們全家都是教育人士，讀了他寫的書後，覺得最偉大的是他的爸媽，在最窮困的時代，讓梁明輝接受最好的教育，注重教育讓孩子有更好的發展機會，梁明輝的爸媽是很好的示範。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言