AIT主席立院會各黨 國民黨立委：應是為727實兵操演來

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）於6月5日至10日訪台，今赴立法院會晤院長游錫堃及各政黨黨團代表。國民黨立委賴士葆分析，羅森柏格這次來，應是為727實兵操演而來。

國軍漢光39號演習實兵操演將在7月舉行，預定於7月27日上午在桃園國際機場實施反空降、奪回機場操演科目，而國防部發言人孫立方證實此事。

賴士葆說，本次羅森柏格來，他認為應是為727實兵操演而來，美國目的在「督軍」。既然是要「奪回機場」，表示「已經被敵軍占領」，顯見越來越朝向巷戰的方向。

賴士葆表示，美國近期關注焦點都在「打巷戰」，儼然把台灣列為「烏克蘭第二」。他前幾天參加一個後備軍人的活動，整場活動都在宣導備戰，有備無患是沒有錯，可是中國大陸目前沒有非得武力犯台的氣氛，短期內看不出來有武力犯台的跡象，反而是推動兩岸交流，大三通開放點增加，也開放陸生。

賴士葆批評，民進黨主席賴清德講「和平保台」，要和平怎麼會是備戰為主？兩岸軍力差距大，備戰雖然要，但交流更重要，連美蘇冷戰對抗都有交流。現在的緊張氣氛，是民進黨政府配合美國所塑造的。民進黨騎虎難下，操作戰爭恐懼操作過頭。

至於與會內容被保密，賴士葆認為，一般而言，美國官員來台都會要求保密，特別是關乎國防安全的事情。民進黨派長期在外交國防委員會的立委蔡適應去，就能略知一二。賴士葆最後說，「有幾個大飯店早就有美國軍官出現。美國派所謂的軍事顧問來台，也行之有年了。」