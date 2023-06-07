美國商會2023白皮書 憂再生能源發展大落後

台灣美國商會今發布2023年白皮書，針對台灣能源發展表示擔憂，認為台灣雖然大幅調整能源結構，但進度遠遠落後，不但影響產業運作，也衝擊國家安全，盼台灣政府能提出明確規劃藍圖，列出如何能確保供電充裕。

台灣美國商會今舉行記者會，發布「2023台灣白皮書」，認為台灣政府需要採取迅速穩健的行動，才能確保環境永續及穩定能源供應，並打造更具競爭力的工作環境已吸引和留住人才。

尤其針對能源議題，台灣美國商會指出，台灣自從決定逐步廢核以來，未來能源能否供給無虞，高度取決於再生能源開發，特別是聚焦離岸風電，以及更加依賴液化天然氣。與此同時，全球面臨溫室氣體減排壓力，加上企業的綠能需求逐漸增加，在在指向穩定電源及具競爭性電價的迫切性。

台灣美國商會表示，令人擔憂的是，台灣雖然力求大幅調整能源結構，然而進度遠遠落後，連帶影響產業運作與國家安全。包括能源供應商與大規模能源用戶在內的美國商會會員企業，持續要求台灣提出明確的規劃藍圖，列出政府如何確保電力充裕，讓企業得以切實盤點能源使用。

台灣美國商會憂心，現行離岸風電開發案在地化生產的規定嚴苛，已造成工程延誤與成本增加，有待政府重新思考；台灣志在扶植新的本土企業，看好未來外銷潛力，固然是合情合理，但必要的配套措施無法一蹴可幾。此外，考量液化天然氣在未來能源供給扮演關鍵角色，氣轉電專案的進展狀況必須透明化。

美國商會呼籲台灣政府調整阻礙能源開發案的現行法規、提供更多價格等誘因以鼓勵相關投資、積極探索其他替代能源的可行性，例如地熱與綠色氫能，以期提升台灣的能源自給率。

同時，美國商會表示，政府與產業必須合作，加速減碳進度。台灣推動減碳工作時（包括進一步推廣碳捕捉、利用與封存技術），必須廣泛徵詢意見，借重國際專業，美國環保署即是潛在取經對象。