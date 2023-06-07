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被問劉德音稱只能相信政府說不缺電 蔣萬安這樣回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴松山區與里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴松山區與里長座談。記者林麗玉／攝影

台積電昨天召開股東常會，股東頻繁追問綠電採購與擔不擔心缺電議題，董座劉德音幽默回應，「台灣政府看到他們認為我們是夠的、我們只能相信他」，語畢現場哄堂大笑。台北市長蔣萬安今天被問及，是否認為劉是在暗酸蔡政府？蔣回應，不缺電、多元取得能源方式，也是大家目前共識，能有各種意見拿出來討論，都是好事。

蔣萬安今天赴松山區里長座談，媒體今天問蔣，對於台積電董事長劉德音面對缺電議題，回答股東「台灣政府看到他們認為我們是夠的、我們只能相信他。」劉也補充說，台積要作為排碳標竿還要努力，台積海外廠都可以全部綠電，不是台灣沒辦法是因為台灣沒有足夠綠電可以用。台積需要跟政府配合在淨零排碳做更大努力。

媒體問蔣，是不是認為劉暗酸蔡政府的能源政策？蔣萬安表示，能源議題是全國關注議題，不缺電、多元取得能源方式，也是大家目前共識，能有各種意見拿出來討論，都是好事。

蔣萬安 台積電 缺電 劉德音

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