【即時短評】鑑定報告雖出爐 5億高中生死因仍迷離

台中5億高中生案，案情撲朔迷離，引起社會廣泛關注。在法醫鑑定報告確認其身體、臟器沒有毒物反應後，案情相對單純許多，因為就現有跡證，可以說賴姓高中生至少並非被毒害。不過，因為他的死畢竟太離奇，又牽涉巨額遺產，顯而可見的是，社會上不相信死因單純的聲音依然會很多，但檢察官辦案只能依證據而行，最終也僅能依證據說話。

因為沒有毒物反應，那先前質疑左右手有針孔的說法，目前看來沒有更明確的意義，至於頸部勒痕，檢方也說明是急救時護頸所造成。加上賴姓高中生肋骨有多處骨折、刺穿臟器，研判確實屬於「高處墜落」造成。

鑑定報告的內容，呈現死者身上顯現的證據，方便研判案情、適度的推論。但對於何以會自高樓墜落，則仍是一個謎。這一點，截至目前尚難推測出一個合理的說法，也是全案疑點最大，和令人想不透之處。

以其沒有毒物反應看來，目前僅知的是，墜樓是事實，若有外力，也應該沒有必要或再施以毒物，同樣可以導致墜樓的結果。

至於賴姓高中生的死，是否和與他同姓結婚的夏姓代書之子有關，各方猜測頗多。據和夏代書親近友人透露，夏代書在陪同兒子出庭時，曾主動要交出代為保管的賴姓高中房地權狀，但是檢察官以無理由，拒絕收取。

這名友人說，交出代為掌管的房地權狀，為的是顯示並無覬覦賴姓高中生房地產之心，至於夏代書的兒子會與賴姓高中生結婚，則是出於是為了保住賴姓高中生財產，免遭長輩施壓。只不過，這樣的想法有必要刻意走同婚之路嗎？夏代書友人也說，作法上的確並不尋常，也並非是個好方法。