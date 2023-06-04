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六四34周年 賴清德：關注中國人權與台灣民主可並行

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德。記者葉信菉／攝影
副總統賴清德。記者葉信菉／攝影

今天是六四天安門事件34周年，副總統賴清德臉書上表示，莫忘六四，珍惜得來不易的自由民主。關注中國的人權狀況、與堅持台灣的自由民主，不但可以並行、更是息息相關。

賴清德說，六四天安門事件，發生在1989年，當時的台灣剛結束戒嚴，民主運動及社會運動風起雲湧，「對於中國人民追求民主的心情，我們感同身受。」

賴清德說，民主化後的台灣，未曾忘記過中國人民後來所稱的「5月35日」。因為，六四當年所代表的中國人民追求民主自由的精神，不應該被抹殺，血腥鎮壓的殘酷歷史更不應被忘記。為了不讓六四的記憶消逝在歷史的洪流中，「我們要持續討論六四、紀念六四，也要努力透過各種方式記憶歷史，同時提醒著我們自己，民主自由得來不易。」

賴清德表示，過去每年香港都會舉辦的六四晚會，以及追思彌撒，已陸續停辦。近年來中國加強對香港的言論控制，香港公共圖書館中，超過百餘本的六四相關書籍被下架。香港民主派的代表性政黨公民黨，在上個月底正式宣布解散，代表香港的民主與言論自由又往後退一大步。

賴清德指出，六四舞台劇「5月35日」，在中國與香港都遭到禁演，在台灣由國際特赦組織台灣分會與曉劇場合作改編，已經公開演出。紀念六四的晚會，也在台北持續舉辦，正顯示出民主與專制，是台灣與中國最大的區別。

賴清德表示，關注中國的人權狀況、與堅持台灣的自由民主，不但可以並行、更是息息相關。「未來，我們會持續加強與世界民主陣營的連結，確保台灣的民主、和平與繁榮的生活方式。」

六四 賴清德 香港 人權

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