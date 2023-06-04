六四34周年 蔡英文總統：盼中國年輕朋友自由自在地歌唱

今天是六四天安門事件34周年，蔡英文總統在臉書上指出，期盼有一天，中國的年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只有熱情，沒有憂心。

蔡總統分享一則新聞，她表示，前陣子中國發生一起「貴州地鐵大合唱事件」。許多年輕人聚集在貴州地鐵站，大合唱「沒有理想的人不傷心」這首歌。邊唱邊跳，一起大聲高唱：「我不要一直活在地下裡」。這首歌曲引起廣泛共鳴，正反映出中國年輕人生活在當今時代下的心情。

蔡總統說，以歌曲抒發心情、批判社會，是年輕朋友習以為常的流行文化，在台灣也不例外。像是許多朋友喜愛的「大嘻哈時代」，在這個節目中，來自不同背景的年輕人，自由地用母語創作，用歌詞道出人生歷經的辛苦、對社會現象的抒發。對許多年輕朋友來說，自由創作的權利，就像空氣和水一樣自然地存在。

蔡總統說，今天在台灣這塊土地上，人民享有民主、自由，各種發聲管道、多元的創作，都成為台灣文化的豐富養分，讓更多年輕人可以展現自我。期盼有一天，中國的年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只有熱情，沒有憂心。