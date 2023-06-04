快訊

下一站省很大！ 北捷這兩站房價一坪相差50萬

從美國廠學教訓 台積電布局國際「先把人備好」才行動

他指控王丹性騷如「站坦克車前」 限6月6日道歉否則提告

六四34周年 蔡英文總統：盼中國年輕朋友自由自在地歌唱

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。記者許正宏／攝影
蔡英文總統。記者許正宏／攝影

今天是六四天安門事件34周年，蔡英文總統在臉書上指出，期盼有一天，中國的年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只有熱情，沒有憂心。

蔡總統分享一則新聞，她表示，前陣子中國發生一起「貴州地鐵大合唱事件」。許多年輕人聚集在貴州地鐵站，大合唱「沒有理想的人不傷心」這首歌。邊唱邊跳，一起大聲高唱：「我不要一直活在地下裡」。這首歌曲引起廣泛共鳴，正反映出中國年輕人生活在當今時代下的心情。

蔡總統說，以歌曲抒發心情、批判社會，是年輕朋友習以為常的流行文化，在台灣也不例外。像是許多朋友喜愛的「大嘻哈時代」，在這個節目中，來自不同背景的年輕人，自由地用母語創作，用歌詞道出人生歷經的辛苦、對社會現象的抒發。對許多年輕朋友來說，自由創作的權利，就像空氣和水一樣自然地存在。

蔡總統說，今天在台灣這塊土地上，人民享有民主、自由，各種發聲管道、多元的創作，都成為台灣文化的豐富養分，讓更多年輕人可以展現自我。期盼有一天，中國的年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只有熱情，沒有憂心。

蔡英文 天安門 六四

延伸閱讀

六四34週年 蔡總統：盼中國年輕人有一天可自由歌唱

自行車／總統蔡英文領騎 世界自行車日活動3地登場

影／世界自行車日基隆領騎 蔡英文：不當總統可騎自行車環島

影／國民黨團批賴清德縱容性騷擾 要求蔡英文道歉

相關新聞

「要不要跟我睡？」王丹言語肢體騷擾他…李男提證據限期道歉

＃Me too性騷連環爆，李姓男子日前臉書指控大陸民運人士王丹，9年前在紐約某飯店對他強吻等疑性侵未遂舉動，李今天在北市...

傅崐萁遭指控性騷時非黨員 國民黨：已重新入黨會調查

媒體人董成瑜指控國民黨立委、時任花蓮縣長傅崐萁9年前曾對她性騷擾，國民黨昨天表示，將深入調查瞭解相關情況，會依照事實及證...

六四34周年 蔡英文總統：盼中國年輕朋友自由自在地歌唱

今天是六四天安門事件34周年，蔡英文總統在臉書上指出，期盼有一天，中國的年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只...

媒體人指遭傅崐萁性騷擾並稱他在場 郝龍斌回應了

媒體人董成瑜指她曾遭時任縣長的立委傅崐萁性騷擾，台北市前市長郝龍斌當時也在場

「終身不得參選」爭議多 法界：排黑條款難排黑

立法院上月廿六日三讀通過修正公職人員選舉罷免法，新增「排黑條款」，除了擴大「黑金槍毒」不得參選，輕罪、未定罪者也在「終身...

新聞眼／為一人造神 拿公民權陪葬

民進黨將去年九合一選舉大敗歸咎於「黑金槍毒」，民進黨主席賴清德二月上任後，疾言厲色推動排黑機制黨務改革，針對黨公職設定高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦